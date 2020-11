Des PS5 déjà revendues plus de 1.000 euros sur Internet

Commercialisée depuis ce jeudi matin en Europe, la Play Station 5 atteint déjà de sacrés montants sur les sites de petites annonces, profitant des difficultés à la trouver en magasin.

Bien souvent en rupture de stock dans les grandes enseignes et sur les plate-formes de vente en ligne, la console de Sony devient un véritable produit d’investissement, pour tenter d’obtenir une jolie plus-value à la revente.

Ainsi, alors que son prix officiel est de 499,99 euros (pour la version standard), certains n’hésitaient pas à la proposer à 900 ou 1.000 euros sur des sites comme Le Bon Coin ou Ebay.

Des captures d’écran ont même montré des annonces montant jusqu’à 1.500 euros, soit trois fois le prix. De quoi énerver les internautes qui n’ont pas encore pu s’en procurer et accusent ces spéculateurs d’être la cause des ruptures de stock.

Venez on insulte tout ceux qui revendent la PS5 sur LeBonCoin 2x le prix !



C'est à cause d'eux si plein d'entre nous n'en ont pas et non pas de la faute de Boulanger, CDiscount, Auchan, Leclerc qui n'ont pas de stock à cause de Sony pic.twitter.com/iVwm24Wscp

— Koobe (@Koobe_2K) November 19, 2020