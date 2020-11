Chine : 1 % des Bitcoin existants saisis par la police

Il s'agit de l'une des plus grosses prises des autorités chinoises. Plus de 4,2 milliards de dollars de Bitcoin et d'autres monnaies électroniques ont été saisis par la police de l'Empire du milieu.

Sur cette saisie record, 194.774 Bitcoins ont été saisis, soit 1 % du nombre de Bitcoin en circulation dans le monde. De plus, d'autres devises électroniques ont été bloqués par les autorités, dont 830.000 Ethereum et 1,4 million de Litecoin.

Une somme colossale qui a été prélevée sur un programme dénommé PlusToken Ponzi, et qui a été jugé pour la première fois par un tribunal de la province chinoise du Jiangsu en septembre dernier. Ce montage aurait commencé en mai 2018 et aurait touché plus de 2 millions de personnes, annonce le média The Block, spécialisé dans les cryptomonnaies. Le coup de filet informatique de la police a permis de mettre en cause quinze personnes.

De l'argent transféré au Trésor Public

Le système PlusToken Ponzi s'appuyait sur une plate-forme de trading cryptographique inexistante et attirait les utilisateurs en leur promettant des sommes attractives en échange de dépôts d'au moins 500 dollars d'actifs cryptographiques. Et PlusToken Ponzi a rapidement séduit les détenteurs de monnaies électronique qui n'auraient jamais revu leur argent.

Quinze personnes soupçonnées d'avoir mis en place ce système encourent des peines allant de 2 à 11 ans de prison, ainsi que des amendes pouvant atteindre un million de dollars. Surtout, les sommes confisquées sont reversées au trésor public chinois, précise le jugement.

