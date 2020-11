Il achète 200 Playstation 5 et devient riche en quelques jours

Le média économique en ligne Business Insider s'est récemment fait l'écho de l'histoire invraisemblable d'un Américain de 22 ans qui, en l'espace d'une semaine seulement, a réussi à empocher l'équivalent de 30.000 euros, après avoir mis la main sur plus de 200 Playstation 5.

Pour ce faire, ce jeune Américain sûr de son coup en sentant l'incroyable engouement qu'allait susciter la dernière console de Sony, s'est établi en tant que revendeur particulier.

Puis, grâce à plusieurs bots, un genre de logiciel automatique capable de se positionner sur des sites de ventes à une vitesse inégalée, a procédé à une véritable razzia en s'accaparant 221 PS5 au total (110 digital édition et 111 avec le lecteur de disque). Un ensemble acquis au prix de 99.500 dollars américains, soit 83.168 euros environ.

How one reseller nabbed 200 PlayStation 5 units and made over $40,000 in sales in less than a week, as gamers scrambled to get their hands on the console https://t.co/tuVFiOpTri

