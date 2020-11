Noël 2020 : les meilleurs téléviseurs de l'année selon votre budget

Comptant parmi les postes de dépense les plus prisés par les Français en période de fin d'année, les téléviseurs restent les rois de Noël. Le boom des programmes en 4K et l'arrivée des nouvelles consoles (PS5 et Xbox Series X) invitent d'ailleurs à s'équiper. Voici notre sélection pour faire le bon choix.

Les tarifs mentionnés sont les prix de vente publics et ne tiennent pas compte des promotions des revendeurs.

hisense QLED U8QF (999 euros)

Doté d'une dalle native de 100 Hz, le téléviseur 4K QLED U8QF de Hisense est un très bon modèle pour qui souhaite accéder à un écran de qualité sans dépasser le seuil psychologique des 1.000 euros. La marque chinoise livre ici une dalle de 55 pouces (une version 65 existe aussi) qui se distingue à la fois pour le rendu cinéma, mais aussi pour la partie gaming. QLED oblige, le rendu des couleurs est flatteur tandis que la luminosité de l'écran est une agréable surprise à ce niveau de prix. Les finitions ne sont pas en reste et Hisense propose ici un téléviseur qui n'a pas à rougir par rapport à certains modèles vendus parfois 200 ou 300 euros plus chers. On apprécie aussi sa barre de son JBL intégrée.

Hisense QLED 55 U8QF, à partir de 999 euros.

TCL QLED 65C815 (1.199 euros)

Dans le milieu de gamme, TCL a su se forger une bonne réputation sur le rapport qualité-prix. Et pour celles et ceux à la recherche d'un très grand écran de 65 pouces à un tarif abordable, le dernier 65C815 devrait les ravir. L'appareil mise ici sur la technologie QLED, mise en avant notamment chez Samsung, pour offrir une image 4K impeccable, avec un excellent rendu des couleurs, même si le contraste n'atteint pas le niveau des écrans OLED. Reste que ce modèle promet la compatibilité avec le HDR10+ ainsi que le rendu Dolby Vision (fidèle à la volonté des réalisateurs de films). Une belle proposition pour un prix convaincant. Un modèle qui existe aussi 55 et 75 pouces.

TCL 65 C815, 1.199 euros.

LG Oled 48 CX (1.799 euros)

Lorsqu'il est question de technologie OLED, on sait LG fin connaisseur en la matière. Car le constructeur sud-coréen a su y croire pour pousser et faire évolution cette invention née en 1987 dans les laboratoires de Kodak. Aujourd'hui, LG est devenu une référence en la matière et la qualité de la dalle de l'OLED 48CX est exceptionnelle.

Surtout, LG introduit ici un format moins grand pour séduire les gamers qui auraient investis dans un PC dernier cri ou une console de nouvelle génération. En atteste, le partenariat de la marque avec Microsoft pour le lancement de la Xbox Series X. LG livre un téléviseur 4K aux belles finitions, qui garantit non seulement un confort visuel et sonore pour les cinéphiles et sérievores, mais aussi de s'assurer de pouvoir jouer jusqu'à 120 Hz. Un must. A noter qu'il existe aussi en versions 55 et 65 pouces.

LG OLED 48CX, 1.799 euros.

Philips oled 805 (1.999 euros)

Exigeance et qualité se retrouvent souvent dans les téléviseurs Philips et l'Oled 805 de 2020 démontre une fois de plus que la marque est toujours à la pointe. Proposé en 55 et 65 pouces, cet écran 4K intègre toujours la technologie Ambilight, devenue la signature des écrans haut de gamme Philips. Un jeu de LED situé à l'arrière de l'écran accompagne l'image pour en répercuter les couleurs sur le mur et renforcer l'ambiance visuelle d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo. Il est à noter qu'une version nommée 855 est également proposée, il s'agit du même téléviseur, mais le pied porteur est ici central. A vous de voir en fonction de votre mobilier.

Philips OLED 805 et 855, à partir de 1.999 euros.

Samsung QLED 8K Q950TS (4.499 euros)

En avance sur son temps, Samsung met en avant son savoir-faire en matière de 8K avec le téléviseur Q950TS profitant d'une immense et magnifique dalle de 65 pouces (existe aussi en 75 et 85 pouces). Le géant sud-coréen mise donc sur le futur alors que les contenus 8K ne sont pas encore très populaires. Toutefois, l'arrivée sur le marché des PS5 et Xbox Series X, promettant de pouvoir afficher des jeux avec cette résolution, devrait permettre de profiter d'un tel niveau de détail dans les prochaines années. Maîtrisant la technologie QLED à la perfection, Samsung livre ici l'un des téléviseurs les plus impressionnants de l'année.

Samsung QLED 8K Q950TS, 4.499 euros.

Retrouvez toutes nos sélections de Noël ICI