5G : votre ville aura-t-elle son antenne ? Voici celles concernées

Pour l'heure, 6.886 communes de France, sur un total 34.839 en métropole, devraient recevoir au moins une antenne 5G dans les prochains mois. L'ANFR, en charge des autorisations délivrées aux opérateurs, vient de publier une carte permettant de voir les villes concernées.

Quelque 15.901 sites répartis dans les communes désignées ont ainsi été retenus pour accueillir les nouvelles antennes 5G, par l'Agence nationale des fréquences.

«Ces demandes ont fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des grands utilisateurs du spectre pour s’assurer de la compatibilité des demandes avec les fréquences déjà existantes et éviter ainsi les brouillages entre réseaux», précise l'ANFR sur son site, où elle publie cette carte détaillée.

Il est à noter que les 40 villes de plus de 100.000 habitants sont concernées, toutefois certaines ont voté des moratoires et l'installation des antennes ou leur activation pourrait rallonger les délais.

Trois bandes autorisées

Par ailleurs, l'ANFR précise que trois types de bandes de fréquences ont été autorisées. Les deux premières bandes, 700 MHz et 2,1 GHz, seront les plus utilisées sur le territoire. Aussi appelées «bandes basses», elles sont «actuellement utilisées par les opérateurs pour leurs réseaux 3G ou 4G», précise l'ANFR qui ajoute que ces bandes étant «neutres» technologiquement, elles peuvent également accueillir la technologie 5G. Les bandes neutres pouvant être exploitées par les opérateurs comme ils l'entendent.

Enfin, la nouvelle bande 3,5 GHz sera plus rarement exploitée et ne concernera dans un premier temps qu'environ 1.000 sites dans l'Hexagone. Cette dernière sera exclusive à la 5G. Elle est censée offrir le meilleur compromis entre le débit et la portée du signal.

Sachez également qu'une autre bande 26 GHz fera l'objet d'autres enchères, mais ne sera pas proposée avant 2022, voire 2023.

Et alors que les inquiétudes sur les effets potentiels de 5G se posent, l'Etat a prévu de renforcer les contrôles en 2021. Il y aura ainsi l'an prochain 10.000 contrôles réalisés sur le niveau des ondes électroniques, «soit trois fois plus qu'en 2020, dont la moitié porteront sur la 5G», a précisé le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O, dans un entretien au Journal du Dimanche.