Coronavirus : un masque fabriqué à l'aide d'une machine à barbe à papa

En sciences, il arrive souvent que la formule «rien ne se perd, tout se transforme» prenne tout son sens. Et ce n'est pas Mahesh Bandi qui dira l'inverse. Car en pleine pandémie de coronavirus, ce physicien a eu une idée aussi insolite qu'extraordinaire : celle de créer des masques anti-Covid... à l'aide d'une machine à barbe à papa.

Un nouvel usage et un pari tout-à-fait réussi parti d'un constat très simple. Bien connue des enfants et de tous les amoureux des friandises, la machine à barbe à papa permet ainsi de transformer le sucre chauffé en minces filaments grâce à la force centrifuge.

Un procédé somme toute banal que Mahesh Bandi, attaché auprès de l'OIST Graduate University à Okinawa (Japon), a décidé d'adapter aux temps du coronavirus, en remplaçant le sucre par du plastique ordinaire.

En chauffant le plastique, la machine le transforme en effet en filaments puis en une «maille» -qui est ensuite elle-même découpée en petits carrés- prête à être utilisée comme filtre à virus.

Prof Mahesh Bandi borrowed a cotton candy maker from his neighbor's garage during the pandemic and found a new way to make N95 filter material. https://t.co/wy9A4AKTVC

— OIST (@OISTedu) November 26, 2020