Titeuf arrive officiellement sur les réseaux sociaux

Le petit héros de Zep se met à l'heure de TikTok, Twitter, Facebook et Instagram. Titeuf ouvre en effet officiellement ses comptes sur les réseaux sociaux dès ce lundi 30 novembre.

«L'idée est d'inscrire Titeuf dans son temps et nous le ferons vivre au quotidien sur les réseaux en le faissant réagir à l'actualité notamment», explique Donald Reignoux, que les amateurs de la série animée connaissent bien puisqu'il est la voix officielle du personnage. Le comédien gère également la société de production MiniDose qui s'occupera des contenus liés aux comptes officiels @Titeuf.

Les tweets et les messages et contenus des autres réseaux seront personnifiés pour faire vivre le petit personnage à la houpette blonde qui s'exprimera en utilisant le «je».

Tchô ! Je débarque enfin sur Twitteuf ! pic.twitter.com/w43BT7lkyc — Titeuf (@Titeuf) November 30, 2020

«Zep, auteur de la BD, a bien sûr un droit de regard et les éditions Glénat nous ont donné leur aval», explique Donald Reignoux. Côté contenu, Titeuf sera mis en scène à travers des dessins, mais aussi à travers certaines séquences du dessin animé que Donald Reignoux redoublera pour l'occasion, comme c'est le cas pour son tout premier tweet posté ce jour à 18h. «Nous attendons encore la certification officielle de la part des réseaux, mais les comptes ont bien été déposés et reconnus en ce sens par Twitter, Facebook et TikTok, car des faux comptes existaient déjà», précise-t-il.

Voici donc les noms des comptes officiels :

Twitter : @Titeuf

Instagram : zetiteuf

TikTok : @titeuf

Facebook : TiteufLaBD

Un calendrier de l'avant numérique sera également à suivre tout au long du mois de décembre jusqu'à Noël sur son compte.