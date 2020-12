Noël 2020 : les meilleurs smartphones selon votre budget

Avec plusieurs dizaines de nouveaux modèles lancés depuis septembre dernier, trouver le smartphone qui répond à ses besoins relève du casse-tête. Voici donc notre sélection des modèles adaptés à vos moyens.

A moins de 200 euros

Realme 7

La marque chinoise Realme poursuit sa percée dans l'entrée et le milieu de gamme avec des mobiles soignés et flatteurs compte-tenu de leurs tarifs. En atteste le Realme 7 et son écran de 6,5 pouces profitant d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience Android plus fluide. Une technologie rare à ce niveau de prix.

Le Realme 7 profite d'une batterie de 5.000 mAh qui tient la durée sur plus d'une journée. Son bloc photo avec quatre capteurs dont un ultra grand angle fait le job sans trop en demander. Sa version à 199 euros est présentée avec 6 Go de Ram et 64 Go de mémoire. A notée qu'une version à 4 Go de Ram et 64 Go est aussi commercialisée à 179 euros.

Realme 7, Realme, 199 euros.

Wiko View5 Plus

Bien installée dans l'entrée de gamme, Wiko propose en cette fin d'année deux modèles que sont les View5 à 179 euros et le View5 Plus à 199 euros. Une différence minime et si vous hésitez entre les deux nous vous invitons à préférer le second choix. Car le View 5 Plus est un bon modèle pour les ados et les personnes qui ne veulent pas se ruiner. Une batterie de 5.000 mAh équipe ce smartphone qui hérite de 128 Go de stockage (64 Go pour le View5). Côté photo, ses capteurs assurent, sans être les mieux disants, ce qui est normal au regard de son prix. L'écran HD+ au format 20:9e n'est peut être pas le plus lumineux du marché, mais il a le mérite de réduire la consommation énergétique et se révèle amplement suffisant pour visionner les contenus YouTube et ceux des réseaux sociaux.

View5 Plus, Wiko, 199 euros.

à moins de 300 euros

motorola Moto G 5G

Une valeur sûre. Motorola vient de commercialiser fin novembre un smartphone 5G très bien positionné sur le marché. Le sobrement intitulé Moto G 5G est proposé pour moins de 250 euros avec un écran flatteur de 6,7 pouces compatible avec le traitement d'image HDR 10. Comme à son habitude, Motorola met en avant une très bonne autonomie avec une batterie de 5.000 mAh et n'oublie pas la partie photo avec un capteur principal de 48 Mpixels, un ultra grand angle et un objectif macro sur la partie dorsale, tandis qu'un capteur de 16 Mpixels est discrètement «poinçonné» en façade dans son écran. On apprécie aussi ses finitions en deux coloris : gris volcanique et argent givré.

Moto G 5G, Motorola, 249 euros.

A moins de 600 euros

Xiaomi M10T

Souvent mieux disant en terme de rapport qualité-prix, Xiaomi livre avec le M10T un smartphone 5G à la finition exemplaire pour moins de 500 euros. Un mobile pourvu d'un équipement photo avec un capteur principal de 64 Mpixels, une caméra ultra grand-angle de 13 Mpixels et une caméra macro de 5 Mpixels. La batterie de 5.000 mAh assure et son écran principal offre même un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour jouer aux jeux. Ce mobile sous Android compte 6 Go de Ram et 128 Go de Stockage.

M10T, Xiaomi, 499,90 euros.

OPPO RENO4

Très bel appareil que ce Reno4 signé Oppo. Son écran de 6,4 pouces Amoled reste impressionnant et son équipement photo très compétitif sur le marché, avec un capteur principal de 48 Mpixels, un ultra grand angle de 8 Mpixels et un téléobjectif de 2 Mpixels, qui le rendent à l'aise pour photographier et filmer en basse lumière, voire de nuit.

Polyvalent, ce mobile 5G jouit du processeur Qualcomm Snapdragon 765G, de 8 Go de Ram et de 128 Go de stockage. Il est surtout compatible avec la charge rapide Super VOOC 2.0 de 65 Watts, pour retrouver 60 % de charge en seulement 15 minutes.

Reno4, Oppo, 549 euros.

A moins de 700 euros

Oneplus 8T

On sait la marque OnePlus appréciée des amateurs de beaux smartphones, bien pourvus côté fiche technique et souvent mieux disant en matière de prix. Un positionnement qui se vérifie en cette fin d'année avec le OnePlus 8T, son dernier flagship. Un modèle 5G performant propulsé par le processeur Snapdragon 865G. On apprécie sa finition tout en verre mât sur sa partie dorsale. Deux coloris sont proposés, l'un argent lunaire intégrant 8 Go de ram et 128 Go de stockage, l'autre en vert aquamarine (12Go+256Go) au rendu absolument superbe, mais vendu 100 euros plus cher en raison de ses spécificités. On apprécie aussi son bloc photo dont l'ultra grand angel de 123 °, son écran Amoled lumineux doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et son système de super chargeur qui permet d'offrir une journée entière d'usage en seulement 15 minutes et près de deux jours en 39 minutes.

OnePlus 8T, OnePlus, à partir de 599 euros.

Google Pixel 5

Avec le Pixel 5, Google livre un smartphone techniquement impressionnant compte tenu de son prix de 629 euros. Il n'a d'ailleurs presque rien à envier à des concurrents vendus parfois 200 euros de plus. Ici, Google mise sur un modèle comaptible 5G compact et qui tient bien en main, avec un écran Oled de 6 pouces.

On salue particulièrement son équipement photo qui repose sur deux capteurs (12 Mpixels et un ultra grand angle de 16 Mpixels) qui profite d'un traitement poussé grâce à l'IA. Une technologie dont Google a le secret avec un mode portrait et macro réussi. Google oblige, ce modèle est assuré de recevoir toutes les dernières nouveautés sur Android. Un excellent compromis.

Pixel 5, Google, 629 euros.

Samsung Galaxy S20 FE

Considéré comme l'un des meilleurs mobiles de l'année, le Galaxy S20 de Samsung est de retour pour les fêtes avec de nouveaux coloris pour une Fan Edition (d'où la mention FE) moin chère. Exit les bordures plongeantes de chaque côté, Samsung opte ici pour un écran Amoled plat de 6,5 pouces de 120 Hz d'excellente facture. Le savoir-faire du constructeur coréen se retrouve dans les finitions et l'équipement photo rectangulaire doté d'un capteur principal de 12 Mpixels, d’un ultra grand-angle de 12 Mpixels et d’un téléobjectif x3 de 8 Mpixels, le tout étant plutôt homogène et capable de filmer en 4K à 60 images par seconde. La 5G est au rendez-vous de ce mobile intéressant pour les habitués de la marque coréenne.

Galaxy S20 FE, Samsung, 659 euros.

A moins de 1.000 euros

Apple iPhone 12

Dans la gamme premium, Apple s'affiche toujours, mais avec un iPhone 12 particulièrement bien pourvu par rapport à la version 12 Pro vendue 250 euros plus chère. Si vous hésitez entre les deux, on vous recommande donc de vous orienter vers l'iPhone 12.

Ce mobile 5G, profite d'abord d'un écran Oled de 6,1 pouces flatteur et de la puissance de son processeur A14 Bionic, l'un des plus puissants du marché. Côté finition, Apple abandonne les rondeurs et le verre se marie à l'acier qui habille ses tranches désormais plates. L'équipement photo est l'un des meilleurs avec deux objectifs principaux de 12 Mpixels chacun. Un ultra grand‑angle d'une ouverture ƒ/2,4 et un champ de vision de 120° et un grand‑angle d'une ouverture ƒ/1,6 Zoom. L'optique arrière 2x offre aussi un zoom numérique jusqu’à 5x. A noter que l'iPhone 12 Mini (disponible le 13 novembre) propose les mêmes prestations pour 100 euros de moins mais avec un écran de 5,4 pouces.

iPhone 12, Apple, 909 euros (iPhone 12 Mini, 809 euros).

Sony Xperia 5 II

Ecran Oled 21:9e, son dolby atmos puissant, appareil photo soigné, finition exemplaire, des performances excellentes pour le gaming, le Xperia 5 II de Sony possède même une prise mini-jack (élément déormais rare sur un mobile). Il n'en faut pas plus pour dire que le constructeur japonais poursuit ses efforts pour rester dans le haut du panier dans un secteur hautement concurrentiel. Certifié IP68, ce modèle 5G profite d'une optique optimisée par la société Carl Zeiss, avec également trois capteurs de 12 Mpixels chacun (dont un ultra grande angle). Les capacités vidéo sont renforcées par l'ajout d'une appli offrant des outils professionnels et des filtres en temps réel pour offrir un rendu spectaculaire.

Xperia 5 II, Sony, 899 euros.

Asus Rog Phone 3

Visant un public gamer plus exigeant, le nouvel Asus Rog Phone 3 est un modèle premium qui mise tout sur sa puissance et le rendu des jeux sur son très bel écran Amoled de 6,59 pouces doté d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Côté finition, les joueurs apprécieront le logo dorsal à LED dont il est possible de personnaliser la couleur. Dans le détail, on remarquera qu'Asus opte pour une nouvelle technologie haptique concernant les boutons lattéraux AirTrigger 3 posés sur la tranche, afin de simuler les boutons L et R d'une manette. Facile à prendre en main et doter de pléthores d'options pour jouer dans les meilleures conditions possibles, ce Rog Phone 3 offre une belle expérience gaming.

Rog Phone 3, Asus, 999 euros.

A moins de 1.200 euros

Huawei mate 40 Pro

Fruit d'un très bel exercice de design et renfermant un maximum de technologies dernier cri sous sa coque, le Huawei Mate 40 Pro s'affiche comme un smartphone puissant (grâce au processeur Kirin 9000), mais aussi un champion de la photo et de la vidéo. Toujours conçu avec Leica, la partie photo est ici incluse dans un anneau renfermant quatre capteurs.

Un principal de 50 Mpixels très doué pour les photos à basse lumière, un ultra grand angle de 20 Mpixels, un téléobjectif autorisant un zoom hybride 10x et jusqu'à 50x en numérique, ainsi qu'un capteur laser pour l'autofocus. Capable de filmer en HDR en temps réel en 4K, l'objet excelle dans les vidéos en intégrant même un logiciel de montage facile à prendre en mains, à l'heure où les vidéos cartonnent sur TikTok et Instagram. Enfin, Huawei développe Petal Search son moteur de recherche pour trouver des applications en un clin d'œil.

Mate 40 Pro, Huawei, 1.199,99 euros.