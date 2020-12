Forfait 5G : tout savoir sur Pleio, le cloud gaming chez Bouygues Telecom

Les opérateurs téléphoniques fourbissent leurs armes pour séduire les futurs abonnés à la 5G. Alors que le réseau commence son déploiement, les premiers forfaits sont présentés. Bouygues Telecom vient de dévoiler son offre qui intègre le service de cloud gaming Pleio.

Une plate-forme qui vient surfer les débits importants de la 5G qui permet de jouer à des jeux de qualité console et PC partout sur un simple écran de smartphone.

Si les GAFA s'engouffrent dans la brèche avec Stadia chez Google, Luna chez Amazon et Facebook Gaming ou GeForce Now de Nvidia, la France n'est pas en reste dans le secteur naissant du cloud gaming. La société Gamestream, qui développe déjà des solutions de jeu en streaming depuis 2015, s'allie ici à Bouygues Telecom pour lancer Pleio qui ambitionne de devenir le «Netflix du jeu vidéo».

Pour 9,99 euros par mois (avec un mois d'essai gratuit) sans engagement de durée, il sera possible d'accéder à un catalogue de plus de 80 de jeux en illimité. Pleio sera disponible dès le 1er décembre et pourra être accessible aux abonnés 5G Android de l'opérateur. A noter que du Wifi peut également suffir pour y accéder.

«Contrairement à certains services de cloud gaming, notre offre inclus directement l'accès à tous les jeux présents et il n'est nul besoin de les acheter à l'unité après y avoir souscrit. On s'abonne et on a accès à un catalogue d'une valeur de 3.000 euros. Notre positionnement est également familial, avec des jeux pour tous les âges», résume Karen Seror, directrice marketing de Gamestream.

Une centaine de jeux en 2021

Parmi les premiers éditeurs partenaires, on retrouve Koch Media, Codemasters, Disney, Plug In Digital mais aussi Capcom. Mais l'offre devrait s'étoffer rapidement à plus d'une centaine de titres dès l'an prochain. A noter qu'une système de contrôle parental est proposé afin de limiter les contenus selon les âges des utilisateurs, mais aussi de limiter la durée des parties.

Chez Bouygues, les smartphones sous Android sont actuellement visés par cette offre déjà présente à l'étranger chez d'autres opérateurs. Parallèlement, Gamestream devrait être en mesure de proposer le même système en passant par les iPhone d'Apple via une webapp que nous avons pu tester et qui fonctionne sans problème avec un débit minimum nécessaire de 6 Mbits/seconde pour obtenir une faible latence et offrir une expérience de jeu agréable. Il faudra toutefois patienter début 2021 pour y accéder sur les iPhone. Le tout restant entièrement compatible avec les manettes Bluetooth pour un meilleur confort de jeu. «Dans ces conditions, on peut même imaginer de proposer n'importe quel blockbusters y compris un Fortnite (jeu qui n'est plus accessible sur les mobiles d'Apple)», précise Karen Seror.

Enfin, Bouygues Telecom précise que les abonnés possédant une Bbox Miami ou une Bbox Miami 4K pourront également poursuivre leurs parties sur leur écran de télévision.

Parallèlement, plusieurs autres sociétés françaises sont sur les rangs du cloud gaming, à l'image de Shadow ou encore de Blacknut.

