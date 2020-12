Les clubs de foot misent gros sur le numérique pour fidéliser les fans

Des vidéos immersives à 360°, des caméras dans les vestiaires, des jeux vidéo exclusifs, des stats consultables en temps réelle, de la réalité augmentée... Les clubs de foot adaptent leur communication à l'ère numérique.

Et si l'année 2020 reste un peu à part dans le cœur des supporters qui n'ont pu se rendre régulièrement dans les stades, celle-ci amorce une transition vers de nouveaux contenus qui dépassent les frontières des terrains et le cadre des téléviseurs.

L'idée est désormais d'immerger encore plus les fans en leur donnant un accès privé aux équipes, avec des budgets de plusieurs millions d'euros. En atteste, la dernière volonté du PSG, qui vient de signer un accord avec la société Telecoming qui distribuera du contenu exclusif autour de l'équipe. Le club parisien rejoint notamment le Real Madrid dans cette marche vers le digital avec le même distributeur. De leur côté, d'autres grands clubs comme le Bayern Munich tentent déjà de tirer partie de la 5G dans les stades en proposant du contenu en réalité augmentée pour lire les statistiques des joueurs en temps réel durant un match par exemple.

Et si les contenus numériques ne sont pas nouveaux -puisque certains sont expérimentés depuis plusieurs années-, les années 2020 devraient voir leur expansion au sein des équipes de foot, mais aussi dans d'autres sports, comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis où les clubs de basket et de football américain cherchent à fidéliser leurs supporters avec des abonnements VIP.

Un jeu mobile officiel pour le Real

En Europe, de grandes équipes se rêvent en championnes du digital. Le Real Madrid permet de visionner des vidéos prises à 360° sur les terrains par le biais d'une application dédiée. «Ces vidéos immersives sont conçues pour les téléphones mobiles, mais sont aussi compatibles avec d'autres appareils tels que l'Oculus Rift [NDR : un casque de réalité virtuelle], selon les spécifications de notre partenaire», souligne Adrián Gallegos, CTO de Telecoming qui ne fournit pas les contenus mais se charge de leur diffusion.

Outre des informations quotidiennes, le club madrilène met aussi en avant un jeu vidéo : Real Madrid Fantasy Manager. «Il s'agit du jeu mobile officiel du club. Le joueur devient l'entraîneur de l'une des meilleures équipes de football du monde. L'idée est que l'utilisateur dirige l'équipe du Real Madrid pour remporter la Liga. Eden Hazard, Sergio Ramos, Bale, Modric, Kroos, Benzema... Il peut recruter des joueurs du monde entier pour gravir les échelons et remporter le titre», précise Adrián Gallegos. Un jeu qui n'est pas sans rappeler la référence Football Manager, mais qui se décline ici autour d'une équipe à faire évoluer.

De l'autre côté des Pyrénées, le PSG compte développer les mêmes contenus en ce sens. Le concept permet non seulement de maximiser l'attachement à la marque Paris Saint-Germain, mais en outre de monétiser des informations supplémentaires. «Notre suite de technologies est essentielle pour développer un service de divertissement mobile qui garantit la meilleure expérience utilisateur sur tous les appareils connectés. Cependant (...) si le contenu n'est pas pertinent pour l'utilisateur, le service ne sera pas attractif. Dans le cas des clubs de football, nous avons, d'une part, du contenu provenant du club lui-même et d'autre part, celui issu de partenaires officiels qui produisent des vidéos, des jeux et des actualités pour alimenter notre service», décrit Adrián Gallegos.

L'orientation vers ce type de contenu reste cruciale pour les grands clubs. Si le monde du football profite de communautés très larges sur les réseaux sociaux, le digital est aujourd'hui au cœur de la stratégie business. «La transformation des entreprises passe par le numérique. C’est le cas aussi des clubs de football», avait expliqué Jacques-Henri Eyraud, président de l'Olympique de Marseille, dans une tribune publiée sur LinkedIn le 24 mai dernier.