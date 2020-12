Téléchargez gratuitement notre hors-série jeux vidéo avec plein d'idées cadeaux pour Noël

Pour tout savoir des jeux vidéo, CNEWS publie ce mardi 8 décembre un hors-série spécial et gratuit.

Ce numéro est à télécharger ICI ou cliquez sur l'image ci-dessous. La rédaction revient notamment sur la guerre des consoles entre la PlayStation 5 de Sony et les Xbox Series X et S de Microsoft.

Le blockbuster Cyberpunk 2077 est également analysé sous l'angle du futur alternatif qu'il imagine pour l'humanité.

Retrouvez également notre sélection de jeux et produits gaming à offrir ou à s'offrir pour les jeunes et moins jeunes joueurs et joueuses. Côté e-sport, Bertrand Amar, directeur de la chaîne ES1, revient pour nous sur une année exceptionnelle pour la discipline. Enfin, pour celles et ceux qui cherchent à faire carrière dans le secteur porteur des jeux vidéo, une rubrique Emploi met en avant les opportunités professionnelles et des filières à suivre.