Il paye 878 dollars une PS5 et reçoit... un moellon

Un américain de l’Utah a eu la très mauvaise surprise de s’être fait arnaquer en achetant à un revendeur eBay une Play Station 5. A la place de la console, il a reçu un moellon.

Après avoir déboursé 878 dollars (soit 726 euros), pour un objet vendu 499 dollars (un peu plus de 400 euros) dans les commerces locaux, mais en rupture de stock, le client a bien vu arriver chez lui la boite d’emballage de la PS5. Sauf qu’au moment de l’ouvrir, il a découvert le bloc de béton à l’intérieur, rapporte Fox13.

Le malheureux s’est donc rendu au commissariat de police, qui lui a dit de contacter le service clientèle d’eBay, pour obtenir un remboursement. Les forces de l’ordre en ont également profité pour rappeler la prudence qu’il faut avoir en commandant sur internet, d’autant plus concernant des articles aussi sensibles que la PlayStation 5. Ils ont également indiqué qu’en cas de doute sur un vendeur n’ayant aucune évaluation, mieux valait s’abstenir.

Dans le monde et en France, la sortie de la PS5 a généré de nombreuses frustrations chez les amateurs n’ayant pas eu la possibilité de s’en procurer une. Les stocks ont été vidés dès les premiers jours, et le marché de la revente a atteint des sommes folles (parfois 1.000 euros pour un objet vendu normalement moitié moins cher). Des approvisionnements doivent être effectués au fur et à mesure, avant et après Noël.