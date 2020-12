Nice : Teebike transforme votre vélo classique en vélo électrique

Teebike, une jeune start-up niçoise, propose de transformer votre vélo de ville, en vélo électrique en changeant seulement la roue avant.

Cette roue, équipée d’un moteur de 250 watts étanche et d’une batterie dernière génération, connectée en Bluetooth à votre téléphone, assure une autonomie de 80km et une vitesse maximale de 25km/h. «Notre roue électrique est destinée aux urbains qui souhaitent utiliser plus régulièrement leur vélo pour aller travailler ou se balader», explique Laurent Durrieu, cofondateur de Teebike.

«Cette nouvelle technologie permet également de donner un coup de pouce aux seniors et aux enfants qui veulent faire de plus longue distance, sans se fatiguer davantage», ajoute le fondateur de cette entreprise créée il y a un peu plus d’un an.

L’achat d’une roue connectée est éligible à certaines subventions

Avec deux milles roues vendues cette année, en France, les gérants de cette start-up souhaite désormais lancer une recyclerie, permettant de retaper et électrifier les vélos d’occasions. «Quelque 300.000 sont jetés chaque année, précise Laurent Durrieu. Nous avons pour ambition de leur donner seconde vie, qu’il soit ancien ou récent, en apportant une nouvelle solution de mobilité à la fois écologie et économique. Le coût de cette roue avant électrique est aussi très attractif pour les usagers. Il faut compter 750€ contre 3000 euros pour un vélo électrique neuf».

L’achat d’une roue connectée est également éligible à certaines subventions publiques de collectivités pouvant aller jusqu’à 400€.

Teebike propose aussi un service de location longue durée. Toutes les Infos sur leur site.