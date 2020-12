Cyberpunk 2077 : quelle machine pour en prendre plein les yeux ?

La sortie de Cyberpunk 2077 s'accompagne de beaucoup de questions. Notamment au sujet des exigences techniques pour profiter de ce titre visuellement splendide.

Développé par CD Projekt Red, le jeu le plus attendu de l'année ne lésine en effet pas sur les effets visuels très gourmands en ressources. Pour les consoles de nouvelle génération, comme la XBox Series X ou la Playstation 5, les joueurs n'ont pas le choix des armes, puisqu'elles sont quasiment identiques et restent très jouables. Mais il faudra attendre un patch en début d'année prochaine pour une vraie version next gen.

Pour les possesseurs de Xbox One de première génération et de Playstation 4, attention, il faudra faire quelques (très) grosses concessions, comme certains médias l'ont fait très justement remarquer.

Si jamais vous étiez intéressé par les versions PS4 et Xbox One de #Cyberpunk2077, voilà une petite mise en garde officielle de @gautoz





Pour les joueurs PC, en revanche, c'est l'heure de sortir la calculette pour savoir si leur setup actuel est capable de supporter l'affichage de Night City à un niveau de détails élevé et avec un framerate décent. Nvidia a d'ailleurs sorti un tableau très complet pour aider les joueurs à se situer.

Des performances très variables

On ne conseillera pas la configuration minimum, trop limitée. Penchons-nous plutôt sur la configuration recommandée, qui a pour base un processeur Intel i7 couplé avec une GTX 1660. Selon Nvidia, elle est suffisante pour jouer en 1080p de manière fluide, avec un niveau de détails élevé.

En revanche, pas la peine d'espérer toucher au Graal des effets graphiques actuels, à savoir le Ray Tracing, qui permet un rendu réaliste de la lumière, notamment via sa propagation dans l’espace. Complexe, cette technologie est gourmande en ressources et il faudra donc au moins une carte de milieu de gamme datant de 2018 pour commencer à en profiter.

UN RÉGAL VISUEL sur une machine de guerre

De notre côté, nous avons voulu tester le plein potentiel du titre car notre machine habituelle de test le permet. Equipée d'un processeur Intel 9900K, de la toute dernière carte Nvidia RTX 3080 et de 32 Go de RAM, elle est taillée pour le Ray Tracing. En outre, nous avons installé le jeu sur un disque NVMe ultra-rapide, ce qui facilite grandement les échanges de données. Et il y en a, des données à traiter.

Sur les vidéos 4K enregistrées par nos soins, ci-dessous, au début de l'aventure, on se rend bien compte de la richesse des effets, en particulier la réflexion de la lumière dans les flaques d'eau ou sur les personnages qui peuplent Night City.

Attention, si la fluidité pêche un peu chez vous, ce qui a été notre cas aussi, il faut bien penser à activer le DLSS (Deep learning super sampling), la technologie maison qui permet d'améliorer la fluidité de l'expérience grâce à l'IA. Les gains sont très substantiels.

Autre élément à prendre en compte : si vous avez prévu de vous équiper d'une de ces cartes graphiques très récentes, vérifiez aussi que l'alimentation de votre PC est capable de supporter un traitement à base de Cyberpunk 2077. Nous avons été confrontés au problème, avec une carte 650W très juste pour faire tourner la bête et ses pics de charge. Sur son site internet, le Nvidia conseille d'ailleurs une carte de 750W minimum pour faire tourner une RTX 3080 Founder Edition

Le cloud gaming comme alternative

Reste une dernière solution, qui nous paraît vraiment séduisante, pour profiter du jeu dans de bonnes conditions : le cloud gaming, qui ne nécessite pas forcément de PC pour jouer. Plusieurs solutions existent, mais le service de Google, Stadia, et celui de Nvidia, Geforce Now, sont taillés pour l'expérience. Ils permettent aussi d'utiliser d'autres appareils pour se connecter et jouer instantanément, sans même avoir à télécharger le jeu.

Dans les deux cas, le jeu s’affichera en 4K et 60 images par seconde pour les abonnés payants (Stadia Pro et en compte Fondateurs pour Geforce now, qui promet aussi du RTX) et en 1080p et 60 ips pour les comptes gratuits. Evidemment, pour en profiter, il faudra disposer d'une connexion internet rapide. La fibre n'est pas obligatoire, mais elle sera la plus confortable pour arpenter les rues de la mégapole tentaculaire.