Shady part of me : la pépite vidéoludique de fin d’année

Au milieu de l’effervescence de fin d’année propre aux jeux vidéo, la petite production française Shady part of Me tire élégamment son épingle du jeu. Un titre forcément brillant.

Et si, en pleine déferlante (et polémique comme les affectionne le petit monde du jeu vidéo) Cyberpunk 2077, on jetait un coup d’œil ailleurs ? Et pour cela, pas la peine d’aller bien loin. Dévoilé lors de la cérémonie des Games Awards (l’équivalent des Oscars du jeu vidéo à visionner ici avec toute l'équipe de Jeux Vidéo Magazine) qui se déroulait la nuit dernière aux Etats-Unis, Shady part of Me est un titre (PC, PS4, Xbox One et Switch) réalisé par la petite équipe parisienne de Douze Dizièmes.

Un jeu qui explore la psychologie, celle d’une petite fille, seule, accompagnée de son ombre. Cet alter ego évolue sur un plan en 2D, alors que la fillette progresse dans des décors 3D. Les graphismes soignés donnent parfois l’impression d’avoir été dessinés à la main de façon traditionnelle. Difficile de ne pas tomber sous le charme de cette direction artistique inspirée par les dessins au fusain et les aquarelles. Le joueur va ainsi passer, à tour de rôle, de la petite fille à son ombre. Si la première redoute la lumière, la seconde la recherche pour exister. C’est autour de cette ambivalence que le gameplay a été pensé.

Les énigmes sont conçues autour des jeux d’ombres et de lumière. Il faut ici bouger une lampe afin de créer une passerelle d’ombre, là déplacer un objet afin de créer une zone de ténèbres où se réfugier pour pouvoir avancer. Ces puzzles font appel plus à l’intelligence qu’à la dextérité du joueur.

Un univers poétique et onirique

Dans cet univers onirique et doucement poétique, les deux personnages doivent coopérer afin de progresser. L’exercice serait presque zen. D’autant qu’en version originale, la comédienne Hannah Murray (souvenez-vous, Gilly, la compagne de Sam Tarly dans la série Game of Thrones), prête sa voix au personnage. Un ton apaisant, accompagné de musiques planantes, pour une réflexion sur le thème de l’introspection. Le titre même de l’œuvre n’évoque-t-il pas notre part d’ombre ? Zen encore, cette possibilité de remonter le temps à tout instant. Vous manquez un saut et tombez sur des ronces fatales ? Qu’à cela ne tienne ! Un petit « rewind tape » (pour remonter le temps) et vous revoilà au bord à tenter à nouveau votre chance. On est ici à des années lumières des gun fight un brin frénétiques des Cyberpunk 2077 ou Call of Duty.

N’allez toutefois pas penser que ce rythme « tranquille » rende l’expérience moins captivante. Bien au contraire. Pour une fois qu’on peut prendre le temps de penser aussi bien les énigmes que les propos tenus par cette gamine esseulée, cela fait du bien. Beau, intelligent, original et pas cher (comptez 20 euros environ), Shady part of me est un parfait cadeau de Noël pour tous ceux qui veulent faire plaisir mais aussi montrer qu’il existe des jeux vidéo magnifiques au-delà des seules super productions qui caracolent en tête des ventes. Et si, pour finir l’année, on ne faisait pas comme tout le monde ?

Shady part of me, Focus Home Interactive, sur PS4, Xbox One, PC et Switch.