Cyberpunk 2077 : des excuses et un remboursement possible

Après avoir essuyé un week-end de violentes critiques de la part de joueurs mécontents du rendu de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, le studio polonais CD Projekt Red vient de présenter ses excuses et promet même de rembourser les joueurs déçus.

Alors que le jeu le plus attendu de l'année avait enregistré plus de 8 millions de précommandes ces derniers mois, le titre a été accueilli froidement sur les consoles d'anciennes générations que sont les premières PS4 et Xbox One. Contrairement aux versions PC, Stadia et Xbox Series X et PS5, Cyberpunk 2077 s'est révélé être très mal optimisé pour les consoles dont l'architecture date de 2013.

Dans un long communiqué publié ce lundi 14 décembre sur Twitter, CD Projekt Red annonce qu'il travaille à résoudre les problèmes et promet de proposer des patch correctifs importants en janvier et en février prochains, à destination de ces plates-formes. Mais pour les joueurs mécontents et celles et ceux qui ne veulent pas patienter, une procédure est ouverte pour obtenir le remboursement intégral de son achat.

Comment se faire rembourser

Les acheteurs de versions physiques (en boîte) sur PS4 et Xbox One pourront être remboursés en prenant contact avec leurs revendeurs. Pour les gamers qui auraient opté pour un achat dématéralisé sur le Play Store ou Xbox, il convient de suivre les procédures suivantes en cliquant ici pour la version PlayStation et là pour la version Xbox. Enfin, le message de CD Projekt invite à contacter son service consommateur en cas de problème avant le 21 décembre à cette adresse : [email protected]