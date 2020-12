Marvel Fitness : qui est le youtubeur accusé de harcèlement sur d’autres influenceurs ?

Fédérant plus de 147.000 abonnés sur YouTube, Marvel Fitness a été condamné fin septembre à deux ans de prison dont un ferme en première instance. Il était au cœur d'une affaire de cyberharcèlement. Le youtubeur Habannou S., âgé de 31 ans, est attendu devant la cour d'appel de Versailles ce mardi 15 décembre.

Le jeune homme avait lancé sa chaîne en août 2015. Présenté comme un pro du fitness, il a gagné rapidement en popularité en présentant des conseils et des cours en ligne pour se muscler ou tenir la forme. Mais plusieurs voix se sont élevées, accusant Marvel Fitness d'harcèlement.

Au total, six femmes et trois hommes dont la plupart sont également «influenceurs» se disent victimes de son comportement. Il comparaissait pour «envoi de messages haineux, outrageants ou insultants ayant entraîné une dégradation des conditions de vie et une altération de la santé physique ou mentale des victimes», «envoi de messages malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité», et «violences sur avocat», précise son assignation.

«Harcèlement» contre «liberté d'expression»

Des accusations qui font suite à diverses vidéos publiées sur YouTube, où Habannou S. vise d'autres youtubeurs et youtubeuses sous la forme de «dramas». De courtes vidéos où il donne son point de vue sur leur travail. Mais, selon les victimes, les choses ont été plus loin avec des attaques quotidiennes passant notamment par les réseaux sociaux, explique Me Laure-Alice Bouvier, avocate des plaignants. Cette dernière souligne que Marvel Fitness a également incité sa communauté à faire de même contre ces victimes.

De son côté, Habannou S. conteste les faits reprochés. «Il n’y a pas de harcèlement, ni de menaces physiques», mais des propos «mal interprétés» et «sortis de leur contexte», s'était-il défendu le 8 août 2019 lors d'une audition. Il se disait également victime de messages à caractères racistes de la part de la communauté de l'une des parties civiles. Parallèlement, Marvel Fitness a publié le 19 septembre dernier ce qu'il annonçait comme sa dernière vidéo sur sa chaîne et son ambition d'en lancer une nouvelle.

Remis en liberté le 18 novembre

Mais en première instance, il a également été interdit d'exercer une activité de création sur les réseaux sociaux ou sur tout site internet. Cette peine de deux ans de prison dont un avec sursis, était plus lourde que les réquisitions du procureur, qui avait demandé huit mois d'emprisonnement ferme. Fait rare pour ce genre d'infraction, le tribunal avait ordonné un mandat de dépôt à l'encontre de Marvel Fitness, incarcéré à l'issue de l'audience. Le youtubeur, qui a fait appel, a été remis en liberté le 18 novembre.

«C'est avec beaucoup d'émotion que je peux vous annoncer que Marvel est un homme libre. Il s'agira maintenant (...) de faire jaillir définitivement la vérité le 15 décembre lors de l'audience au fond», avait annoncé sur Twitter son avocat, Me Juan Branco. Toutefois, cette audience pourrait être reportée avancent plusieurs sources judiciaires.