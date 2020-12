Panne géante des services Google : ce que l'on sait

Une panne massive affecte les services de Google dans le monde. Il s’agit de la panne la plus importante pour Google depuis des années et son impact est encore difficilement quantifiable.

Depuis ce lundi matin, les service YouTube, Gmail, Google Maps, Drive et même Google Play, le magasin d’applications, sont inaccessibles dans plusieurs pays.

Qui est touché ?

L’Europe serait la région du globe la plus concernée par cette panne géante. Ce qui représente potentiellement plusieurs centaines de millions d’utilisateurs touchés.

Pour l’heure, on ne connait rien des causes du problème qui grippe ainsi les services de Google. Il s’agirait néanmoins d’un problème lié à l’authentification des utilisateurs, selon les premiers retours que nous avons. Si vous ne vous authentifiez pas sur YouTube, celui-ci reste accessible.

Vers 13h30, les choses commençaient à rentrer dans l’ordre du côté de YouTube et Google Drive, si l’on s’en réfère au site Downdetector qui répertorie les pannes globales sur le Web. Plusieurs pages web restent toutefois inaccessibles et restent déséspérément blanches sur les navigateurs et les applications. Google Assistant, qui équipe des enceintes, smartphones et plusieurs objets connectés, rencontrerait aussi des soucis.

Toutefois, Google se veut optimiste et a précisé que certains services avaient déjà été restaurés pour «certains utilisateurs» et que «le problème devrait être prochainement résolu pour l'ensemble des utilisateurs».