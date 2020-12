Réseau 5G à Nice : de la friture sur la ligne

À Nice , les écologistes émettent des réserves sur le déploiement de la cinquième génération de réseaux mobiles.

C’était le 20 novembre. Lors d’une conférence de presse, le maire de Nice Christian Estrosi et le PDG du groupe de télécoms Altice-SFR Alain Weill annoncaient officiellement l’arrivée de la 5G, la cinquième génération de réseaux mobiles. La capitale azuréenne devenant ainsi la première grande métropole à déployer cette technologie au bénéfice des entreprises et des particuliers.

Une technologie prometteuse car conçue pour répondre à l’importante croissance des données mais inquiétante pour ses opposants qui redoutent son impact au plan environnemental et sanitaire.

«Plus de 180 scientifiques et médecins de 36 pays mettent en garde contre les dangers de la 5G»

Lundi, lors du conseil municipal, les élus du groupe écologiste, Nice Écologique, ont ainsi réclamé que soit transmis «aux élus et aux citoyens l’information la plus transparente sur le calendrier d’activation de la 5G à des fins d’expérimentation».

Juliette Chesnel-Le Roux a également demandé au premier magistrat de la ville de «stopper l’installation des antennes sur l’espace public» et de «protéger les périmètres autour des écoles, hôpitaux et Ehpad dans l’attente qu’une étude sanitaire soit effectuée par l’Anses [Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail]», ajoutant que «plus de 180 scientifiques et médecins de 36 pays mettent en garde contre les dangers de la 5G».

«Pour moi, la santé passera toujours avant l’économie»

Des arguments loin de convaincre le maire de la ville Christian Estrosi. «Pour moi, la santé passera toujours avant l’économie. Il y a plus de 23 000 études en matière de santé publique qui ont été conduites dans le monde au cours des deux dernières années au sujet de la 5G. Elles ont écarté tout risque (…) Mon engagement a toujours été de faire de Nice un territoire d’attractivité, pour ses habitants mais aussi pour l’industrie, les start-up et les universités», assure-t-il.

En septembre dernier, le président de la République Emmanuel Macron soulignait que la France allait «prendre le tournant de la 5G» et taxait ses détracteurs de défenseurs du «modèle Amish» et du «retour à la lampe à huile».