Twitter va fermer son application vidéo Periscope

Qui utilise encore Periscope ? Apparemment plus personne. C'est face à la désaffection des utilisateurs pour cette application pionnière autour des vidéos en direct que Twitter a annoncé son intention de la fermer.

Cette plate-forme disparaîtra de l'App Store et de Google Play d'ici à mars 2021. Lancée en mars 2015, Periscope fait face à une baisse continue du nombre d'utilisateurs et n'est plus soutenable financièrement, a annoncé Twitter sur son blog.

«Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse de l'utilisation et nous savons que les coûts (...) ne feront qu'augmenter avec le temps. La vérité est que l'application Periscope est dans un mode non soutenable de maintenance, et ce depuis un moment», explique-t-on. «Nous aurions probablement pris cette décision plus tôt», si l'année 2020 et la pandémie de Covid-19 n'avait pas «redéfini les priorités», indique Twitter.

Un outil qui s'intégrera en totalité sur Twitter

Si l'application est vouée à disparaître, la plupart des fonctionnalités seront intégrées dans Twitter et son service de vidéo live. Periscope avait été promue par Twitter dans le but de contrecarrer l'application Meerkat, qui a elle-même disparu dès 2016 face à la concurrence féroce de Periscope.

Periscope permet de diffuser en direct sur le site de microblogging des vidéos en streaming depuis son smartphone. Grâce à elle, un twittos notifie instantanément ses followers qu’il filme en live, et ceux-ci peuvent y déposer leurs commentaires. A la fin du flux, il est possible de choisir entre laisser la vidéo accessible en replay pendant 24 heures ou la supprimer.