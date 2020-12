Finalement Twitter rétropédale et permet de retweeter comme avant

Alors que Twitter avait décidé de «limiter» les retweets le 21 octobre dernier, le célèbre réseau social fait aujourd'hui machine arrière et permet à ses utilisateurs de partager un message suivant l'ancienne méthode.

«On revient en arrière. Vous pouvez désormais retweeter ou citer un tweet de la même manière que vous le faisiez avant», a annoncé le site de microblogging sur son compte officiel.

We’re switching back. You can now choose to Retweet or Quote Tweet the way you did before. https://t.co/4ZAE6Ax8Vn

— Twitter (@Twitter) December 16, 2020