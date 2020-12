League of Legends : Wild Rift, le jeu culte vous suit dans le métro

C'est sans doute LE jeu d'une génération. Voilà plus de 10 ans que League of Legends, alias LoL, passionne plusieurs millions de joueurs à travers le monde. Et pour lancer la nouvelle décennie, celui-ci s'offre une déclinaison réussie sur smartphones, baptisée Wild Rift.

Disponible gratuitement sur iOS et Android, le célèbre MOBA en ligne qui invite à participer à des joutes à cinq contre cinq se décline dans une version betâ (presque définitive) mais qui s'avère déjà très généreuse en contenu.

Un jeu qui vient surtout conclure en beauté une année très riche pour Riot Games. Jusqu'en 2020, l'éditeur se contentait en effet d'exploiter le succès de League of Legends, mais l'année a marqué un tournant en déployant de nombreuses variantes afin d'étendre les ramifications de son univers et l'apparition de nouvelles franchises. De 2020, on retiendra donc l'arrivée du FPS Valorant, du jeu de carte en ligne Legends of Runeterra, du petit jeu mobile Team Fights Tactics et du très attendu LoL : Wild Rift.

Car ce dernier cristallise tout le savoir-faire de Riot, qui a su exceller dans le domaine des MOBA jusqu'à dépasser le phénomène de mode pour installer durablement sa franchise et ses 140 champions virtuels prêts à en découdre. Un jeu devenu star dans le domaine de l'e-sport, tandis que plus de 100 millions de joueurs s'y connectent encore tous les mois.

Fédérer de nouveaux joueurs

En arrivant sur mobile, LoL compte non seulement poursuivre l'expérience de ses fans, mais aussi gagner de nouveaux joueurs. Celles et ceux qui ont entendu parler du jeu sans jamais avoir eu le temps d'y jouer et les réfractaires au monde du PC, voire les gamers dans l'âme et les premiers joueurs qui ont depuis grandis et n'ont plus assez de temps à y consacrer.

Pour les nouveaux venus, un petit rappel s'impose donc. LoL invite deux équipes de cinq joueurs à s'affronter dans un jeu de stratégie en temps réel, où la vitesse de réactivité prime, tandis qu'un bon sens de l'anticipation fera la différence. Le but étant de détruire des artefacts cachés dans le camp adverse pour remporter la partie.

Toutefois, le LoL que les joueurs sur ordinateurs connaissent n'est pas tout à fait le même dans Wild Rift. Un titre repensé pour les parties sur mobile. Exit donc les longues parties qui pouvaient dépasser les 45 minutes, tout va beaucoup plus vite, tandis que le gameplay a été repensé pour les écrans tactiles, mais l'essence de LoL est toujours là.

Car Wild Rift s'appuie sur des parties plus courtes (environ 15 minutes) et offre un gameplay tactile au petits oignons, d'autant que les contrôle virtuels déjà bien pensés par défaut, peuvent également être personnalisés. Les parties s'avèrent dynamiques et l'idée d'anticiper les projets et les trajets des adversaires est toujours bien présente. On regrettera le choix restreint à 50 champions, quand près de 140 sont disponibles sur PC, mais on imagine que ce contenu s'étoffera par la suite.

Les parties s'enchaînent donc et permettent surtout de mieux comprendre les qualités de ce jeu de stratégie presque indémodable. On salue également l'effort réalisé sur la lisiblité des parties, qui sur un écran forcément plus petit restent suffisamment claires pour définir des stratégies.

Pour une version betâ encore à parfaire, LoL : Wild Rift s'en sort avec les honneurs. Riot Games a particulièrement soigné cette version mobile qui tourne d'ailleurs parfaitement sur les smartphones Android et iOS. Riche en contenu et proposant des parties dynamiques et plus courtes que la version PC, Wild Rift a toute les cartes en main pour convaincre des nouveaux venus, tandis que les gamers qui s'y étaient essayé il y a dix ans déjà pourront retrouver un certain plaisir de jeu, sans sacrifier leur vie sociale.

League of Legends : Wild Rift, Riot Games, sur iOS et Android.