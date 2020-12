L'e-sport sera au programme des jeux asiatiques de 2022

Un premier pas avant d'intégrer les JO ? L'e-sport comptera parmi les disciplines officielles au programme des Jeux asiatiques de 2022, a-t-on appris lors de l'assemblée générale du Conseil olympique d'Asie (OCA), qui s'est tenue cette semaine à Mascate (Oman).

Les e-athlètes des compétitions de jeux vidéo rejoindront donc les autres sportifs des jeux de Hangzhou, situé en Chine, qui doivent se tenir du 10 au 25 septembre.

«J'espère que les sports électroniques apporteront une valeur ajoutée aux Jeux asiatiques - et je suis sûr que ce sera le cas à l'avenir, pendant les Jeux asiatiques de 2022 et même au-delà», a déclaré le directeur des Jeux asiatiques de l'OCA, Haider Farman, ce vendredi 18 décembre.

Déjà présente sous la forme de «discipline de démonstration lors de ces précédents jeux en 2018, l'e-sport, très populaire en Asie été même devenu un sport octroyant des médailles aux Jeux du Sud-Est asiatique de 2019 aux Philippines.

Bientôt aux Jeux Olympiques ?

Si leur accueil au sein des jeux olympiques reste en suspens, la crise sanitaire internationale a changé l'image de l'e-sport et les organisateurs commencent à changer d'opinion. En avril dernier, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a demandé à son organisation de travailler sur les versions électroniques des sports et de se rapporcher des éditeurs de jeux.

L'ambition est également de séduire le jeune public qui boude de plus en plus les JO, dont l'image a vieilli. Dans ce but, les Jeux de Paris 2024 accueilleront d'ailleurs de toutes nouvelles disciplines comme le breakdance, le skateboard, le surf et l'escalade sportive, a annoncé le Comité olympique le 7 décembre dernier.