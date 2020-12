Les meilleures vidéos deepfake de 2020

Technologie basée sur une IA très simple à mettre en œuvre et peu coûteuse, le deepfake s'est généralisé en 2020. A tel point que certaines émissions de télévision les utilisent pour de nombreux programmes humoristiques. Voici les vidéos les plus marquantes de l'année.

Il est d'ailleurs à noter que de nombreux pays ont dû légiférer sur ces vidéos falsifiées qui mettent en scène de vraies personnalités de manière réaliste. Les deepfake politiques sont ainsi véritablement contrôlés, dans le sens où il est possible de faire dire n'importe quoi à un responsable politique. Certains médias emploient ainsi le terme d'«armes d'illusion massive» pour les décrire.

Please be upstanding for an alternative Christmas message to round off this royally ridiculous year. #AltXmas pic.twitter.com/D2hYHgrTi9

— Channel 4 (@Channel4) December 25, 2020