PS5 : Une édition spéciale en or à 1,5 million d'euros

Pour les gamers millionnaires qui ne savent plus comment dépenser leur argent, la société Caviar se prépare à lancer une PlayStation 5 recouverte d'or 18 carats. Son prix (exorbitant) attendrait le million et demi d'euros.

Il s'agira d'un modèle unique au monde, qui pèsera 20 kilos. Il nécessitera pas moins de 30 kilos d'or pur travaillé, qui couvre ses parois latérales, et une partie des deux manettes DualSense, habillées aussi de peau de crocodile sur leurs tranches, annonce la société russe.

Il n'y aura toutefois pas de traitement de faveur pour le joueur qui s'y essaiera puisque la machine fera tourner les mêmes jeux qu'une PS5 classique. Son tarif estimé à 1,5 million d'euros (mais encore non définitif) est donc purement lié à ses ornements, dignes d'accompagner un pharaon dans son tombeau. Baptisée Golden Rock (le rocher d'or), cette PS5 grand luxe doit apporter «une dimension particulière du design, un mélange de rationalité et de luminosité, de lignes fines et de luxe délibéré», explique Caviar sur son site officiel.

De quoi reléguer les cinq versions de la PS5 proposées notamment en or 24 carats et en platine par la marque britannique Truly Exquisite au rang de «console du pauvre». Ces versions ne dépassant pas les 9.000 euros environ.

Caviar s'est fait connaître pour ses versions extravagantes de nombreux objets commun qu'elle transforme en produits de luxe. En 2021, elle compte notamment commercialiser des casques AirPods Max d'Apple à plus de 100.000 euros ou encore une paire de basket de Nike Air Jordan 1 cousue de fils d'or à environ 15.000 euros.