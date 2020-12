Vidéo : L'incroyable et troublante danse de deux androïdes

Nouvelle démonstration de force et de savoir-faire de la part de Boston Dynamics. La société américaine, experte en robotique, vient de publier une nouvelle vidéo pour fêter la nouvelle année. Deux androïdes s'offre une danse impressionnante sur la chanson Do You Love Me de The Contours.

Un twist bien rétro datant de 1962 et qui sert ici de musique pour la chorégraphie impressionnante de ces deux robots. La vidéo, déjà vue près de 4 millions de fois sur YouTube depuis sa publication mardi 29 décembre, est rapidement devenue virale.

On y voit ainsi les deux machines se démener en rythme, allant jusqu'à sauter et effectuer des tours sur elles-mêmes. Une prouesse technique qui démontre surtout les avancées techniques de Boston Dynamics en matière d'équilibre. Les deux compères sont également rejoints dans ce petit clip par un robot quadrupède et un autre bipède, plus étranges dans leur conception, mais qui offrent une chorégraphie hallucinante et quelques pas de danse bien sentis.

Alors que cette société travaille de près avec l'armée des Etats-Unis, Boston Dynamics rappelle qu'elle ne planche pas uniquement sur des robots-soldats, mais prépare également les robots secouristes et manutentionnaires de demain. Un spectacle qui reste impressionnant.

