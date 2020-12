Une chienne «parlante» fait le buzz sur TikTok

Nous parlons à nos animaux tout le temps. Mais s'ils pouvaient nous répondre ? C'est le pari lancé par Alexis Devine et sa chienne Bunny.

Pour communiquer avec ses maîtres, Bunny ne se contente pas d'aboyer. Elle presse avec ses pattes des petits boutons sur un tapis, associés à des mots préenregistrés. Par exemple : «papa», «jouer» ou encore «dormir». Comme dans cette vidéo, où elle exprime sa frustration de ne pas voir son maître jouer avec elle.

