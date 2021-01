CES 2021 : Santé connectée, écrans stéréoscoptiques, voiture autonome... qu'attendre du salon high-tech ?

L'an 2021 arrive et avec lui son lot d'évenements purement virtuels. Ce sera le cas pour le célèbre CES. Le traditionnel salon high-tech de Las Vegas se tiendra en ligne du 11 au 14 janvier. Avant son ouverture, plusieurs éléments ont déjà filtré avec de nombreuses innovations.

De nouvelles technologies pour les téléviseurs

Vértable vitrine des technologies de demain, le CES est surtout un showroom impressionnant pour les constructeurs de téléviseurs. Et cette édition 2021 n'y échappera pas. Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic, Hisense, TCL... devraient y dévoiler un avant goût de ce que sera l'image dans nos salons à l'avenir. Et à l'heure où le modèle économique du cinéma est repensé par Hollywood, notamment en raison de la crise sanitaire, les écrans devraient toujours s'étirer un peu plus pour offrir une belle immersion.

Du microLED chez Samsung au MiniLed chez LG, de nouvelles technologies seront mises en avant. Déjà, LG a annoncé qu'il présentera en vedette un écran QNLED MiniLED 8K (photo ci-dessous). «Grâce aux technologies « Quantum Dot » (point quantique) et NanoCell associées au rétro-éclairage mini-LED, la luminosité et le contraste sont bien supérieurs à ceux de téléviseurs LG LCD classiques», indique LG qui toutefois compte toujours aller plus loin autour de sa technologie OLED qui restera une gamme à part.

© LG

De son côté, Samsung devrait également revenir sur la technologie MicroLED sur laquelle le géant communique depuis deux ans. Début décembre, il avait notamment dévoiler un écran de 110 pouces en Corée du Sud démontrant son savoir-faire dans cette technologie révolutionnaire, mais encore très coûteuse.

© Samsung

Des écrans stéréoscoptiques chez SOny ?

Présenté plus en détails en octobre dernier, l'écran stéréoscopique de Sony a obtenu le CES Award de la meilleure innovation en vue de l'édition 2021. Réservé aux professionnels, le Spatial Reality Display avait déjà été présenté sous forme de prototype lors du CES 2020. L'idée ici est d'avoir un rendu en relief d'un modèle 3D sans avoir à porter de lunettes ou casque particulier.

L'écran vise les ingénieurs et designers notamment pour la conception des objets. Mais un tel procédé pourra servir aux créateurs de films, puisque certains effets spéciaux du prochain Ghostbusters, prévu pour 2021, ont été réalisés par le biais de cette technologie. L'écran est ici doté d'un capteur de suivi des yeux pour ensuite produire une double image (une pour chaque œil) et les superposer, afin de donner un effet 3D. En saura-t-on plus lors du CES ?

Samsung dévoilera son Galaxy S21

Le CES devrait également permettre d'en apprendre plus autour du marché des smartphones. La logique est avant tout de mettre en avant la 5G qui devrait désormais passer aux choses sérieuses en 2021.

Surtout, Samsung devrait marquer les esprits et n'attendra pas février pour présenter les successeurs de la gamme Galaxy S20. Déjà plusieurs choses ont filtré autour des S21, qui devraient être dévoilé lors d'une conférence programmée pour le 14 janvier, en clôture ou en marge du salon.

La santé connectée au cœur des débats

L'année 2020 étant intimement liée au secteur de la santé en raison de la pandémie de Covid-19, le CES de 2021 ne pourra se permettre de faire l'impasse sur cette question. Là encore plusieurs interventions sont attendues dans ce domaine, afin d'aborder l'avenir de la santé.

© Philips

La société Philips, spécialisée dans la santé et les technologies, devrait notamment discourir sur la télémédecine et même la médecine connectée à domicile, avec l'idée d'introduire des appareils capable de diagnostiquer votre état de santé. Les analyses prédictives pour anticiper les problèmes de santé devraient devenir un marché clé à l'avenir.

Les voitures autonomes de retour

Le futur des transports se dessine également au CES. Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles s'y succèdent pour démontrer leurs innovations, notamment en matière de voitures autonomes. Si General Motors doit tenir une conférence le 12 janvier pour présenter un pick-up Chevrolet électrique et peut-être un nouveau véhicule à la clé, on sait également que les géants de l'électronique collaborent avec le secteur automobile. Panasonic et Nvidia sont notamment souvent présents sur ce plan au CES pour imaginer l'avenir. Le trio allemand Audi, BMW et Mercedes-Benz comptent également parmi les exposants virtuels inscrits.

Parallèlement, la société Caterpillar, spécialisée dans les véhicules de travaux, montrera le 13 janvier comment elle a automatisé certaines exploitations minières avec des véhicules autonomes pour effectuer certaines tâches répétitives et des chargements. Toutefois, les «taxis volants», souvent la grande attraction du salon, ne semblent pas au programme cette année, à moins d'une surprise de dernière minute.

Des ordinateurs ARM chez Microsoft ?

Alors qu'Apple a lancé en novembre dernier ses premiers ordinateurs basés sur un processeur ARM offrant des performances impressionnantes et une autonomie de 20 heures pour son dernier MacBook Air, cette technologie devrait se retrouver aussi chez la concurrence en 2021.

On sait que plusieurs constructeurs devraient faire des annonces en ce sens lors du CES. Parmi eux, Microsoft devrait tenir une keynote le 13 janvier, si l'on s'en réfère au programme officiel du CES. Si le contenu n'est pas dévoilé et pourrait concerner d'autres secteurs où Microsoft est à la pointe (comme les services Cloud notamment), la firme de Redmond pourrait aussi faire quelques annonces en ce sens.