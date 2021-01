La PS4 amorce sa fin de production au Japon

En ce début d'année 2021, la PS4 se prépare doucement à tirer sa révérence, pour céder son trône à la PS5. Certaines versions de la console de Sony, sortie en 2013, voient ainsi leur production commencer doucement à décliner.

Au Japon, terre de Sony, plusieurs versions de la PS4 ont vu leur fabrication suspendue, rapporte Gamekult. Ainsi, les PS4 Pro et certains modèles Slim manquent actuellement à l'appel et les acheteurs potentiels ne peuvent plus espérer s'en procurer autrement qu'en mettant la main sur les derniers stocks encore en boutique ou via le marché de l'occasion, très bien implanté au Japon.

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”



・PS4 500GB Glacier White



・PS4 1TB Jet Black



・PS4 1TB Glacier White



・PS4 2TB Jet Black



・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX — Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021

La fin de production au Japon témoigne surtout de la volonté de Sony de faire glisser les gamers étape par étape vers la PlayStation 5. A noter qu'en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis, la production de PS4 n'est pas encore officiellement stoppée, sans doute pour répondre encore à une demande encore présente sur le marché.

Quoi qu'il en soit, les jours de la PS4 sont comptés et 2021 devrait marquer un fort ralentissement de la production de ces consoles. Avec 113,7 millions de PS4 (toutes versions confondues) vendues entre 2013 et septembre 2020, Sony a largement dominé le marché des consoles de salon durant la dernière décennie. Seule la PlayStation 2 produite entre l'an 2000 et 2013 a battu largement son record de vente avec environ 150 millions d'exemplaires écoulés.