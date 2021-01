Découvrez les emojis les plus utilisés de l'année 2020

Emojipedia, site de référence qui documente la signification et l'utilisation des émoticônes, a dévoilé son classement de celles qui ont été les plus utilisées sur Twitter en 2020. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la pandémie de coronavirus a eu une certaine influence.

Après avoir compilé et analysé plus de 650 millions de tweets, Emojipedia tient d'abord à indiquer qu'en janvier 2020, 18,69 % des messages contenaient au moins une émoticône.

Mais à la fin de l'année, en décembre, cette proportion s'établissait à 20,47 %.

An Emojipedia analysis of 650 million tweets finds that emoji use continues to rise on this here bird site https://t.co/iomqigB2Ui pic.twitter.com/TvGJT83TTO — Emojipedia (@Emojipedia) December 29, 2020

Un usage croissant donc, en augmentation de plus de deux points, mais légèrement inférieur à la hausse qui avait été enregistrée entre 2018 et 2019.

Une des raisons qu'avancent certains spécialistes du Web, est le fait que les emojis servent le plus souvent à exprimer des émotions positives.

Des rires et des larmes

Or, sur les réseaux sociaux en 2020, et comme partout ailleurs, la pandémie de Covid-19 a tout balayé.

The top 10 emojis used on Twitter in 2020 https://t.co/iomqigB2Ui pic.twitter.com/IRwOxPOvLI — Emojipedia (@Emojipedia) December 29, 2020

Résultat, si l'émoticône «mort de rire» se hisse en tête du classement de celles qui ont été les plus utilisés en 2020, elle est aussitôt suivie par l'emoji «pleurant à chaudes larmes», et l'emoji «aux gros yeux tristes» qui, lui, atteint la troisième marche du podium.

Autre remarque, l'emoji «coeur», avec près de 100 millions de tweets, arrive, lui, quatrième et l'emoji «prière» (50 millions de tweets environ), huitième. La preuve, peut-être, qu'en pleine pandémie, les internautes avaient un grand besoin d'amour et de soutien.

Autre donnée intéressante, en croisant les utilisations mois après mois des trois emojis les plus utilisés, on constate que si l'usage de l'émoticône «mort de rire» tend à diminuer à la fin de l'année 2020, les emojis «pleurant à chaudes larmes», et «aux gros yeux tristes», voient, dans le même temps, leur utilisation augmenter.

Des avions en chute libre

Enfin, s'ils ne figurent pas dans le classement 2020 des dix emojis les plus utilisés, certains ont toutefois grandement gagné, et d'autres perdu, en popularité.

Compared: Use of the Airplane emoji on Twitter (thick line) vs US flight data (thin lines) for the same period in 2020 https://t.co/iomqigB2Ui pic.twitter.com/g2uv1voCFb — Emojipedia (@Emojipedia) December 29, 2020

Avec des milliers d'appareils partout cloués au sol à cause de la pandémie, l'emoji «avion», a, par exemple, vu son utilisation s'écrouler de 46 % sur l'ensemble de l'année.

D'ordinaire rarement utilisée, l'émoticône «seringue», a, elle, au contraire connue une vraie percée en 2020, surtout en décembre sans doute avec l'arrivée des premiers vaccins dans certains pays.

New: Syringe emoji is seeing increased use on Twitter in December 2020 https://t.co/wxuh0NouK7 https://t.co/iomqigB2Ui pic.twitter.com/Z8dNQiPuup — Emojipedia (@Emojipedia) December 30, 2020

Une démonstration éclatante, s'il en fallait une, selon laquelle les emojis accompagnent décidément et plus que jamais la vie des hommes.