Objets connectés : comment se prémunir des cyberattaques

Les vacances de Noël sont passées et vous avez reçu en cadeau un objet connecté ou bien vous avez offert un jouet connecté à votre enfant. Attention, car même s'ils paraissent anodins à nos yeux, ces appareils restent vulnérables. Voici donc nos conseils pour en faire un usage serein.

Montres, bracelets, smartphones, balances, poupées, enceintes, caméras... Rares sont aujourd'hui les objets qui ne sont pas de près ou de loin reliés à Internet. Or, tous présentent le point commun d'être un potentiel point d'entrée dans votre vie privée pour un cybercriminel, si vous n'y prenez pas garde.

se renseigner Avant de passer à l'achat

Si vous avez l'intention d'acheter ou d'offrir un objet connecté, il est conseillé de prendre quelques renseignements avant de faire votre choix. La fondation Mozilla a d'ailleurs publié fin novembre 2020 un guide permettant de voir les bons et les mauvais élèves sur ce marché. Elle pointe du doigt notamment l'absence de politique de confidentialité ou leur manque de clarté parmi certains objets (sur des produits pourtant estampillés Amazon, Facebook, Huawei, DJI, Xiaomi ou encore Dyson).

Changer le mot de passe après la première activation

«Lorsque vous activez pour la première fois un objet connecté pensez à protéger l'accès à celui-ci avec un mot de passe. Attention, dans ce cas pensez à utiliser un autre mot de passe bien différent de celui proposé dans le mode d'emploi et qui est souvent un mot de passe de base commun à tous les objets connectés du même type chez une marque», explique Jonathan Farhi de F-Secure, société spécialisée dans la cybersécurité.

Eviter de le connecter à un wifi public

«Les utilisateurs des réseaux Wifi sont à la merci des pirates informatiques», comme alerte Kaspersky, société spécialisée dans la sécurité des systèmes d’information. En effet, des personnes peuvent profiter de cette connexion pour infiltrer votre réseau et accéder à vos données personnelles. Le pirate peut ainsi se placer entre l’appareil et le réseau pour collecter des informations partagées par l’usager comme ses emails ou ses données de carte bancaire et d’identification. Ils peuvent ensuite accéder à vos systèmes avec ces données, comme nous l'expliquons dans un article dédié à cette question.

Sécuriser votre réseau

La connexion Internet du foyer est également à sécuriser à la base. Il est ainsi possible de protéger son routeur qui distribue le wifi dans toute la maison généralement et qui est notamment utile pour les objets connectés pas exemple. Des vérificateurs de routeurs sont proposés, souvent gratuitement, comme chez F-Secure. eux-ci indiqueront si votre routeur est vulnérable ou s'il a déjà fait ou fait actuellement l'objet d'attaque.

Suivre une «bonne hygiène numérique»

Des règles d'«hygiène informatique» sont également à suivre au quotidien. «Pensez à déconnecter vos appareils dès que vous n'en n'avez pas d'utilité. Effacez également régulièrement vos données, comme votre historique par exemple.

Installez également un VPN (réseau privé virtuel), ceux-ci étant disponibles pour les smartphones et les ordinateurs, ils présentent également l'intérêt d'éviter de tracer vos données.