Tiktok : un couple d’octogénaire confiné fait le buzz en dansant sur «Hit the road Jack»

Ils ont le rythme dans la peau. Un couple d’octogénaires résidant à Doncaster, au Royaume-Uni, a fait le buzz sur Tiktok en dansant sur le titre «Hit road the jack» de Ray Charles.

Joseph, 88 ans, et son épouse, Sylvia, âgée quant à elle de 82 ans, ont décidé de rester actifs malgré le reconfinement, mis en place début janvier dans le pays pour limiter la propagation du SARS-CoV-2 et du variant de ce virus, encore plus contagieux.

Pour ce faire, ils se sont déhanchés sur l’un de leurs morceaux préférés, tout en étant filmés par leur fille Jackie, 60 ans, qui a ensuite posté la séquence sur le réseau social, pour le plus grand bonheur des internautes.

Au total, la vidéo a été visionnée, à ce jour, plus de 16 millions de fois. Comme en témoignent les commentaires, les internautes ont non seulement été impressionnés par leurs pas de danse, mais aussi touchés par tant de complicité et d’amour.

«Le regard qu’ils ont, ça se voit qu’ils s’aiment», «J’espère pouvoir danser comme eux à leur âge», «Ils sont tellement beaux et complices», «La meilleure vidéo de ce début d’année», peut-on notamment lire.

Et visiblement, Sylvia, ancienne couturière, et son mari, chef cuisiner, ont pris goût à l’exercice. Sur le compte de leur fille, suivi par plus de 400.000 personnes, on peut également les voir danser sur «The King» de Elvis Presley, ou encore «Ramblin' Rose» de Nat King Cole.