Wifi 6 : on a testé le dernier kit Nighthawk de Netgear

Noël est passé par là, et le nombre d'appareils connectés continue à enfler. Le dernier kit wifi 6 de Netgear peut être une solution pour mettre en place un réseau performant et stable à la maison.

La plupart des appareils électroniques récents nécessitent en effet d'être en permanence connectés à Internet. C'est le cas de tous les smartphones, des dernières consoles de jeux, des téléviseurs, des assistants vocaux, et même des pots de fleur intelligents. Pas idéal pour la bande passante, quand ces appareils se connectent un peu quand bon leur semble pour effectuer des mises à jour, surtout si c'est en pleine réunion virtuelle pour le travail.

une vitesse et un confort améliorés

C'est là que la technologie wifi 6, dont dispose le Nighthawk MK62, intervient. Par rapport à un routeur wifi 5, il permet de connecter simultanément quatre fois plus de périphériques, avec un gain de vitesse de 30% en moyenne, et le confort de tous s'en ressent. Bien sûr, lorsque c'est possible la connexion filaire reste l'idéal, mais ce wifi 6 dispose de sérieux arguments. En outre, l'achat d'un kit de ce type permet de s'affranchir des limitations techniques de la box de votre opérateur (Orange, Free, SFR…), qui sont souvent peu performantes et surtout peu évolutives.

IDÉAL POUR UN APPARTEMENT

Techniquement, ce réseau maillé Nighthawk est dit bi-bande. Constitué d'un routeur et de plusieurs satellites à disposer aux bons endroits du domicile, il opère à la fois sur les fréquences 2,4 et 5 Ghz. C'est moins performant qu'un réseau tri-bande (un signal sur la fréquence 2.4 Ghz et deux signaux distincts sur la fréquence 5 Ghz), certes, mais c'est aussi beaucoup moins cher.

Le réseau maillé du Nighthawk MK62 promet des vitesses combinées allant jusqu'à 1,8 Gbit/s (574 Mbit/s pour le 2,4 Ghz et 1200 Mbit/s pour le 5 Ghz) et une surface de couverture assez conséquente. Il est donc idéal pour un appartement ou une petite maison. Un test préalable peut quand même se révéler utile si votre logement comporte un grand nombre de murs porteurs, ce qui est toujours, en 2021, l'ennemi numéro 1 du wifi.

Bien sûr, d'autres modèles sont disponibles si l'on souhaite des performances supérieures, notamment une puissance accru et donc une couverture plus large. Chez Netgear, on peut part exemple citer le système maillé tribande Orbi, qui offre d'excellentes performances (499 euros pour un système avec deux satellites). Et chez les concurrents, le système Deco de TP-Link, que nous avions testé il y a quelques mois, est tout à fait convaincant, tout comme celui d'Asus.

Kit wifi 6 Nighthawk MK62, Netgear, 249 €

