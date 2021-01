20 ans de Wikipedia : voici les 20 sujets les plus recherchés

C'est sans doute l'encyclopédie en ligne la plus consultée par les internautes du monde entier. Wikipedia fêtera ses 20 ans le 15 janvier prochain. Nous nous sommes donc plongés dans les sujets les plus recherchés depuis sa création. Et si ces données sont très «américano-centrées», plusieurs surprises se glissent dans ce classement.

Celui-ci a été établi par les données récoltées par Wikipedia à travers les années. Il faut toutefois tenir compte du fait que l'encyclopédie précise que les données sont plus pertinentes depuis 2007, après avoir adopté un changement dans ses algorithmes.

Les chiffres suivants comptabilisent les recherches faites depuis un ordinateur et ne tiennent pas compte des recherches effectuées via les mobiles. Reste que ces statistiques donnent un coup d'œil pertinent sur l'usage que font les internautes de Wikipedia.

Etats-Unis

Wikipedia étant un site créé aux Etats-Unis, il n'est donc pas vraiment étonnant de découvrir que le nom du pays soit en tête des recherches depuis tant d'années. La page est ainsi régulièrement visitée par plusieurs millions d'Américains et d'étrangers souhaitant en apprendre plus sur l'histoire et les institutions du pays. Elle sert généralement de point de départ vers plusieurs sujets (grands noms, géographie, Etats fédérés...). Le terme Etats-Unis a ainsi été recherché plus de 220 millions de fois sur Wikipedia.

Donald Trump

© History in HD/Unsplash

A l'ère du Web et des réseaux sociaux, le 45e président des Etats-Unis, Donald Trump, est sans doute celui qui s'est le plus fait remarquer durant son mandat. Il a donc dépassé de loin toutes les recherches au classement des personnalités. Le Républicain a ainsi recherché plus de 216 millions de fois.

barack obama

©History in HD/Unsplash

Le 44e président des Etats-Unis, Barack Obama, arrive en 3e place de ce classement. Après huit années à la Maison Blanche, l'ancien président démocrate a lui aussi longuement profité de sa popularité. Son nom a donc été tapé plus de 149 millions de fois sur Wikipedia.

Inde

Comptant plus de 1,3 milliards d'habitants, l'Inde reste le pays le plus peuplé au monde, derrière la Chine qui restreint l'usage d'Internet avec ses propres applications. L'Inde est donc un sujet apprécié avec 139 millions de clics.

Elizabeth II

La reine d'Angleterre est également très populaire et s'affiche en 5e position dans ce classement. Peut-être pour vérifier son âge (94 ans) ? Et constater la longévité de son règne. L'indétrônable Elizabeth II a vu son nom s'inscrire 131 millions de fois sur Wikipedia.

La 2e guerre mondiale

La guerre 1939-1945 reste à ce jour le sujet d'Histoire qui suscite le plus de curiosité sur Wikipedia. Le conflit a ainsi fait l'objet de plus de 128 millions de recherches.

Michael Jackson

Dans la catégorie des artistes ayant le plus fait parler d'eux, Michael Jackson (1958-2009) reste sur son trône et de loin. La page du roi de la pop s'affiche donc comme une star du Net avec 125 millions de vues.

le royaume-uni

Encore un témoin des origines anglo-saxones de Wikipedia, la page «United Kingdom» a été vue plus de 123 millions de fois. Et l'entrée en vigueur du Brexit a sans doute attiré de nombreux curieux.

Lady gaga

© Jim Watson/AFP

Preuve de son immense popularité, la «Queen of Pop» s'inscrit elle aussi dans le top 10. Celle qui a réellement percé en 2007 a donc accompagné toute une génération. La star internationale compte 118 millions de vues sur Wikipedia.

Eminem

Le rappeur américain Marshall Bruce Mathers III, alias Eminem, est le 10e du classement. Preuve qu'il s'inscrit comme l'une des stars les plus populaires avec 115 millions de vues sur sa page.

Sex

Il aura donc fallu attendre la 11e place pour voir apparaître le mot «Sex» (en anglais) s'inscrire dans ce top. La vaste question des modes de reproduction ayant fait l'objet de 114 millions de vues.

Adolf Hitler

Tout comme la 2e Guerre Mondiale (en 6e position), la présence d'Adolf Hitler (1889-1945) dans ce classement n'est pas surprenante. Son nom a fait l'objet de 113 millions de vues sur Wikipedia.

Cristiano Ronaldo

Superstar des réseaux sociaux, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo est aussi la première célébrité sportive à se placer dans ce Top 20, avec 112 millions de vues.

Game of Thrones

© HBO

Devenue une série TV phénomène parallèlement à la saga littéraire de George R.R. Martin, Game of Thrones est aussi la première œuvre la plus consultée sur Wikipedia, sa page totalisant 111 millions de vues. Sans doute afin de permettre de mieux comprendre les méandres de son histoire si complexe.

La 1ère Guerre Mondiale

La Guerre 1914-1918 est l'autre grand événement historique qui a marqué le XXe siècle. Les 107 millions de vue de sa page en version anglaise en témoignent.

The Beatles

Les Beatles n'ont pas perdu de leur aura. Le groupe britannique né en 1957 et actif jusque dans les années 1970 a marqué durablement la musique de son empreinte. En atteste ses 106 millions de pages visitées qui en font le premier groupe musical de ce classement.

Justin Bieber

Agé de 26 ans, Justin Bieber est sans doute le plus jeune artiste présent dans ce top 20. Le chanteur canadien a vu sa carrière commencer en 2007. La page Wikipedia qui lui est consacrée compte 102 millions de clics.

Canada

Voisin des Etats-Unis, le Canada aussi s'affiche assez haut dans ce classement avec 99 millions de vues.

Steve Jobs et Freddie Merury

© AB Lyfy/Unsplash

Tous deux ex æquo à la 19e place, Steve Jobs (1955-2011) fondateur et ancien patron d'Apple, et Freddie Mecury (1946-1991), chanteur de Queen, comptent 97 millions de vues sur leur pages respectives.

Kim Kardashian

Pour ce top 20 des 20 ans de Wikipedia, c'est une star qui a fondé sa popularité sur la téléréalité qui ferme la marche : Kim Kardashian. L'Américaine totalise plus de 96 millions de visites sur sa page anglophone.