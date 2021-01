CES 2021 : LG imagine un téléviseur transparent intégré au pied du lit

C'est un exercice de transparence inattendu que vient de dévoiler LG au CES 2021. Le constructeur sud-coréen vient de dévoiler ses premiers téléviseurs reponsant sur une dalle presque totalement transparente et qui peuvent s'intégrer à divers mobilier.

Imaginez un instant à quoi pourrait ressembler votre réveil en 2025. Au pied du lit, un écran s'élève petit à petit pour vous sortir du sommeil en douceur, diffusant votre musique préférée, expliquant les dernières infos, vous rappelant votre agenda du jour... Puis, l'écran poursuit son ascencion afin d'offrir une image globale pour lancer votre série péférée. C'est le futur imaginé par LG, qui profite du célèbre salon high-tech (entièrement digital cette année), pour dévoiler sa dernière trouvaille en matière de R&D.

S'il s'agit principalement d'un exercice de design, ce projet témoigne des ambitions des contructeurs pour proposer l'intégration des écrans dans divers meubles. Le modèle montré par LG serait transparent à 40 %. De quoi voir au travers, tout en conservant une qualité d'image intéressante.

D'autres constructeurs planchent également sur ce type de solutions. Panasonic et Samsung ont notamment déjà montré des prototypes. Certains intégrés dans des portes de placard mais aussi dans des fenêtres.

Outre son modèle intégré au pied du lit, LG a également montré un modèle qui peut être intégré dans un restaurant, il serait par exemple possible d'y visionner les menus, de passer sa commande. L'écran, motorisé et intégré à la table, pourrait ensuite s'effacer et rentrer dans le meuble pour ne pas gêner les convives.