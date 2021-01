Parcoursup : une IA veut vous aider à choisir votre orientation

Alors que les jeunes doivent faire un premier choix important sur Parcoursup à partir du 20 janvier, nombreux sont celles et ceux qui ne se sont pas encore décidés. Afin de venir en complément des conseillers d'orientation, un bot conversationnel spécial entend leur donner des pistes.

Baptisé Hello Charly, ce chatbot suit la tendance des messageries liées aux mobiles pour inviter les lycéens à discuter avec lui à partir d'un site dédié, mais aussi via les chatbots disponibles sur TikTok, Snapchat et Instagram. L'idée est ici d'accéder à un interlocuteur disponible 24h/24, puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle qui ambitionne de proposer un dialogue personnalisé.

Pour Hello Charly, l'idée est d'échanger de manière totalement anonyme et il n'est nul besoin de s'inscrire pour lancer la conversation. Le robot va alors vous inviter à choisir différentes réponses à ses questions ou à écrire ou expliquer vos projets et il commence toujours par mieux vous connaître afin de cerner votre personnalité.

Connaître vos rêves d'enfance, les métiers qui vous inspirent, en quelle classe vous êtes, quels domaines ou passions vous intéressent... Les questions couvrent ainsi l'aspect psychologique de son jeune interlocuteur, mais aussi ses capacités intellectuelles et émotionnelles. Cette conversation se veut conviviale et il est possible de la laisser et de la reprendre à tout moment. Il faut compter en moyenne entre 45 minutes et une heure, selon les personnes à la recherche d'une vocation, afin d'obtenir une série de pistes à explorer.

850 métiers référencés

Au total, plus de 850 métiers y sont référencés et 110.000 formations différentes sont proposées, afin de couvrir tous les besoins pour les 14-24 ans. Si les lycéens seront particulièrement attentifs, ils pourront dresser un tableau de bord en vue d'y voir plus clair sur leurs projets, tandis que le chatbot répondra également à diverses questions.

La start-up Hello Charly, spécialisée dans la Edtech (technolgies liées à l'éducation) a été lauréate du projet du gouvernement Programme d’investissement d’avenir. Elle souligne que son chatbot été sollicité par plus de 220.000 personnes en France depuis sa création en 2016.