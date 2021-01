C'est un outil attendu depuis longtemps par les possesseurs d'iPhone. IDF Mobilités vient de mettre à jour son application ce mercredi 13 janvier, autorisant les franciliens et les détenteurs d'un passe Navigo à recharger celui-ci directement grâce à son mobile. Voici, pas à pas, comment procéder.

Fini en effet les longues files d'attente en début de mois, toute l'opération d'achat et de rechargement peut se faire chez soi grâce à la technologie NFC intégrée à l'iPhone. Ce dernier servant désormais de véritable borne de recharge portable.

Il est important de savoir que votre iPhone ne sert pas de Passe Navigo. Seuls certains mobiles sous Android le peuvent, comme c'est le cas avec Samsung. Néanmoins, une mise à jour en ce sens pour iPhone est toujours à l'étude et pourrait être déployée bientôt.

Quels sont les iphones compatibles ?

Si la promesse de pouvoir recharger son passe Navigo sur iPhone est une nouveauté attendue, encore faut-il posséder le bon iPhone. Ainsi, il est important de savoir que seuls les iPhone 7 et suivants sont concernés. Toutefois, les possesseurs d'iPhone Xr et Xs, pourtant sortis en 2018 et 2019, devront patienter encore quelques jours ou semaines avant de pouvoir le faire, en raison d'un problème technique à résoudre.

Quels passes navigo utiliser ?

Autre point à bien vérifier, il faut être détenteur d'un passe Navigo de dernière génération, bleu et gris ou mauve et argenté (voir notre photo princpale). Les anciens passes bleu-violet, voués à disparaître ne le permettent pas.

Télécharger l'appli IDF Mobilités

Il convient donc de télécharger la dernière version de l'appli IDF Mobilités ou de la remettre à jour. Attention, elle se dénomme Île-de-France Mobilités sur l'App Store. Celle-ci est à ne pas confondre avec TAD Ile-de-France Mobilités qui n'a rien à voir et qui apparaît souvent parmi les premiers résultats lorsque vous allez rechercher l'application dans l'App Store iOS.

Créer un compte

Avant de passer à la recharge, il convient de vous créer un compte Navigo, si ce n'est déjà fait. Vous pouvez ainsi entrer vos identifiants et créer un mot de passe, avec un compte lié à votre passe Navigo et son numéro d'identification.

RECHARGER SON PASSE NAVIGO

Une fois l'appli installée sur votre iPhone, vous allez pouvoir l'ouvrir et vous rendre dans l'onglet achat (symbolisé par une icône en forme de chariot). Munissez-vous de votre passe Navigo. Attention L'application va alors afficher une page où il convient d'appuyer sur le bouton virtuel «Lire mon passe». Vous allez passer votre carte Navigo sur le haut de l'écran de votre smartphone. Une vibration va vous indiquer que l'iPhone a reconnu votre carte. Classiquement, la phase suivante va vous inviter à choisir votre abonnement, en choisissant la semaine ou le mois qui vous intéresse.

payer par carte ou Apple Pay

Comme sur les bornes de recharge traditionnelles, la page de paiement va s'activer. Vous aurez alors le choix de payer avec votre carte bancaire. A noter, qu'il est également possible de choisir l'option de paiement via Apple Pay. Si vous n'en avez pas, il est aisé de créer un compte Apple Pay, à partir de votre carte bancaire dont les données sont encryptées et sécurisées uniquement dans votre iPhone, à partir du menu réglage de votre iPhone (90 % des banques en France y sont rattachées).

Une fois la somme réglée, la recharge se fait également en appuyant votre Navigo sur le haut de l'écran, une notification vous indiquera alors quand «votre passe est chargé», avant de relâcher la carte.