Toonme : tout savoir sur l'appli qui vous transforme en personnage Disney ou Pixar

A quoi ressembleriez-vous si vous étiez le héros d'un film Pixar ou Disney ? L'appli ToonMe va vous le révéler. Mais comment fonctionne-t-elle et que fait-elle de vos données ?

A la manière de FaceApp, ToonMe est devenue en ce début d'année l'appli à utiliser sur les réseaux sociaux pour montrer sa bobine sous un autre jour.

Disponible gratuitement par le biais d'un site internet dédié, celle-ci permet d'obtenir en quelques clics un portrait de soi ou de quiconque sous la forme d'un dessin classique, mais aussi et surtout une caricature produite par un algorithme calqué sur les procédés des studios d'animation.

Un effet viral sur les réseaux sociaux

A tel point que le hashtag #ToonMe compte parmi les tendances sur Twitter depuis deux jours. Et les challenges sur TikTok, Instagram et Snapchat s'enchaînent. Pourtant ToonMe n'est pas une application récente, puisque son éditeur Vicman LLC est spécialisée sur le traitement de photos mobile pour les transformer en dessins depuis 2011. Reste que plusieurs influenceurs ont récemment posté des photos d'eux par son biais et la viralité d'Internet a fait le reste.

Cette application est incroyable, ils seraient parfaits en méchants pathétiques d'un Pixar pic.twitter.com/ZpYsYf5I91 — François Delski (@Delski_Tost) January 12, 2021

Comment ça fonctionne

Concrètement, l'application fonctionne sur un modèle très simple. Il suffit de vous prendre en photo ou de glisser une photo portrait existante, y compris d'une autre personne et de l'uploader sur l'appli. L'algorithme va alors proposer quelques secondes plus tard le résultat avec plusieurs types de dessins. C'est d'ailleurs les portraits «pixarisés» qui ont le plus de succès, le phénomène rebondissant sur «Soul», le dernier film du studio californien diffusé sur Disney+.

Quelles données sont récoltées ?

Toutefois, tout comme FaceApp avait suscité un engouement important puis fait polémique en 2019, par rapport à sa politique de confidentialité des données, les internautes s'interrogent aussi sur ToonMe. Une lecture de ces conditions précisées sur son site officiel explique : «Nous collectons votre nom, adresse e-mail, nom d'utilisateur, informations sur les réseaux sociaux et autres informations que vous nous fournissez lorsque vous vous inscrivez, créez un compte, nous contactez par e-mail ou utilisez nos services (...) Nous pouvons partager vos informations personnelles (et non personnelles) avec des tiers pour vous proposer des publicités pertinentes (découvrez comment les partenaires publicitaires collectent et utilisent les données) et commercialiser nos produits, mais nous ne vendrons pas vos informations personnelles.»

S'il est possible de créer un compte, sachez toutefois qu'il est possible de soumettre une photo portrait sans indiquer son indentité, ni créer aucun compte. Enfin, sachez que «les photos et les résultats originaux sont automatiquement supprimés des serveurs deux semaines après la dernière interaction», affirme la page.