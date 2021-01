Galaxy S21 : Samsung dévoile ses smartphones phares de l'année

Samsung a marqué la dernière journée de l'édition 2021 du CES en dévoilant ses nouveaux Galaxy S21. Lors d'une keynote spéciale, le constructeur sud-coréen a mis en avant une gamme visant toujours plus loin en matière de photos et de vidéos.

Comme pour la famille S20 l'an passé, l'édition S21 se décline en trois exemplaires : les S21, les S21+ et les S21 Ultra. Ces smartphones seront respectivement vendus à partir de 849 euros, 1.049 euros et 1.249 euros. Il est à noter que l'ensemble de la gamme est compatible 5G. Chacun sera disponible à partir du 29 janvier, mais les précommandes sont déjà ouvertes.

Du côté du design, Samsung imagine une coque dorsale entièrement repensée autour d'un bloc photo particulièrement réussi, l'idée étant de se distinguer sur un marché devenu très uniforme. Le bloc s'inscrit donc dans le prolongement de la tranche et s'intègre dans une couche de verre poli rectangulaire. On aime ou pas, mais l'exercice de style est là, avec une identité élégamment soulignée. Le design général des écrans, pour les trois modèles, reste quant à lui inchangé, avec un appareil photo à selfie intégré sous la forme d'un poinçon très discret.

Samsung mise sur des dimensions différentes pour distinguer ses nouveaux bébés, mais tous repose sur la technologie Dynamic Amoled 2, avec un taux de rafraîchissement de l'image pouvant atteindre 120 Hz, pour une navigation plus fluide dans les interfaces et les applications. Il est également à noter que le S21 Ultra profitera d'une meilleure résolution et également d'un système permettant d'adapter la luminosité et la corlorimétrie en fonction de l'ambiance lumineuse afin de réduire la fatigue oculaire. Un procédé qui existe déjà, mais qui devrait être optimisé ici. Côté dimensions, le S21 repose sur une dalle de 6,2 pouces, le S21+ s'arroge une taille plus confortable de 6,7 pouces, quand le S21 Ultra s'offre une taille XXL de 6,8 pouces.

Mais tous les yeux sont tournés vers le bloc photo de ces nouveaux mobiles. Et Samsung promet encore de faire des miracles pour les amateurs de photo, en s'appyant sur trois capteurs pour les S21 et S21+ et un bloc encore plus poussé sur le S21 Ultra, sur lequel nous reviendrons plus tard. Concernant les premier modèles, ceux-ci s'articuleront autour d'un capteur de 12 Mpixels doté dune ouverture focale f:1.8, d'un ultra grand angle de 12 MPixels également (f:2.2) et d'un téléobjectif de 64 Mpixels (f:2.0). Le tout étant capable de filmer jsqu'en 8K à 30 images par seconde.

Du côté du S21 Ultra, le plus haut de gamme, le bloc s'articue autour de quatre capteurs photo et d'un capteur laser Lidar capable de numériser en 3D l'environnement ou un visage pour offrir un meilleur rendu. Les quatre capteurs photos s'appuient quant à eux sur un capteur principal de 108 Mpixels (f:1.8), un ultra grand angle de 12 Mpixels (f:2.2), un téléobjectif optique 2x et un autre téléobjectif, les deux permettant d'atteindre un zoom numérique jusqu'à 100x.

Sous le capot, Samsung arrive un processeur gravé en 5 nanomètres, comme les iPhone 12 et le Huawei Mate 40 Pro. L'idée étant d'offrir un modèle surboosté. Du côté des batteries, on passe de 4.000, 4.800 et 5.000 mAh en fonction des modèles. Enfin, le S21 Ultra se rapproche un peu plus des prestations des Galaxy Note, puisqu'il proposera une compatiblité avec le fameux S-Pen, son stylet qui permet de prendre des notes ou de dessiner ses idées à la volée.

