Wikipédia fête ses 20 ans : voici les dix articles les plus lus en 2020 en France

C'est le septième site le plus consulté dans le monde après Google, Facebook, Youtube, Twitter ou encore Instagram. Alors que l'encyclopédie en ligne Wikipédia fête ce vendredi 15 janvier ses 20 ans, son succès ne se dément pas. Chaque mois, près de 30 millions de Français viennent y trouver des réponses à leurs questions. Mais quels sont les sujets qui ont le plus attiré leur attention en 2020 ?

Voici le palmarès des dix articles les plus consultés l'année dernière, selon Wikimédia France et rapporté par le site de statistiques Statista. Alors que la version francophone de Wikipédia a comptabilisé près de 9 milliards de pages vues en 2020, sans surprise la crise sanitaire a monopolisé leur attention.

La crise sanitaire largement représentée

Le Coronavirus, tout logiquement au cœur des interrogations des Français. Arrivent en effet en tête de ce classement, deux pages consacrées à l'épidémie mondiale. Ainsi l'article Pandémie de Covid-19 a été consulté près de 7,9 millions de fois quand celui dédié au Coronavirus enregistre un peu plus de 5 millions de vues. Un sujet que l'on retrouve ailleurs dans ce classement. Un troisième article consacré, cette fois, à la pandémie dans l'Hexagone intègre ce top 10 à la septième place. De son côté, la grippe espagnole, avec laquelle a parfois été comparée l'épidémie de Covid-19 au début de la crise, figure par ailleurs au cinquième rang des articles les plus lus.

Queen Elisabeth, les élections américaines et naruto Shippuden bien placés

Sur la troisième marche du podium, la Reine Elisabeth II, 94 ans, captive toujours autant, plus que ses belles-filles Kate Middleton et Meghan Markle, puisque sa page Wikipédia a été consultée un peu plus de 4 millions de fois. Une performance qu'elle doit peut-être en partie au succès de la série « The Crown». Dans un registre plus sportif, Cristiano Ronaldo a piqué la curiosité des internautes et se hisse à la neuvième place avec 2,5 millions de vues.

Autre sujet d'actualité majeur, les élections américaines ont généré de nombreuses recherches notamment sur ses deux candidats. Avec près de 3, 5 millions de visites, la page de Joe Biden figure au quatrième rang des articles les plus plébiscités. Elle devance, comme dans les urnes, celle de son adversaire Donald Trump, sixième au classement avec un peu moins de 2,8 millions de consultations. Si la page de ce dernier a été moins visitée en 2020, elle figure toutefois parmi les pages le plus vues ces 20 dernières sur Wikipédia à travers le monde, avec 216 millions de vues. Preuve peut-être, encore une fois, de l'intérêt des Français pour ces élections outre-Atlantique, dont les modalités de démocratie indirecte avec son système de grands électeurs diffèrent des élections françaises, l'article dédié aux Etats-Unis a lui aussi été consulté à maintes reprises - plus de 2,6 millions - arrivant à la huitième place de ce palmarès.

Enfin, alors que les séries ont été largement plébiscitées par le public durant cette crise sanitaire et ses confinements successifs, la liste des épisodes télévisés de Naruto Shippuden, adaptés de ses mangas, viennent enfin clore ce palmarès avec plus de 2,4 millions de vues.