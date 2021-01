Sites de rencontres : une nouvelle arnaque y sévit, alerte Interpol

En matière de cybersécurité, il est rare qu'Interpol fasse part d'un message d'alerte adressé à l'ensemble de ses 194 pays membres. L'orgnisme met aujourd'hui en garde les utilisateurs de sites et d'applications de rencontres, puisqu'un nouveau type de fraude y sévit depuis quelques semaines.

Si l'on sait que plusieurs faux comptes y sont créés chaque jour et que des utilisateurs peu scrupuleux profite de la crédulité de certaines personnes à la recherche de l'amour pour les délester de leur argent, une nouvelle arnaque, mieux construite, alarme les autorités. Selon la note d'Interpol, une fraude à l'investissement est pointée du doigt et doit éveiller la vigilance des membres de ces services.

Le processus est décrit par l'unité des crimes financiers d'Interpol comme suit : «Une fois que la communication devient régulière et qu'un certain niveau de confiance est établi, les criminels partagent des conseils d'investissement avec leurs victimes et les encouragent à adhérer à un programme. Les victimes téléchargent une application de trading et ouvrent un compte, achètent divers produits financiers et gravissent une soi-disant chaîne d'investissement», l'idée étant également de leur faire croire qu'ils vont avoir un statut privilégié (VIP ou Gold).

Faire miroiter de l'argent facile

Surtout, Interpol souligne que pour que cette fraude paraisse légale, l'application et le montage qui y est lié renvoient vers de faux sites et des captures d'écrans. L'idée étant de faire miroiter un retour sur investissement très lucratif. Sauf qu'à un moment donné, les conversations s'arrêtent brusquement et bien sûr l'argent n'est plus là. Interpol prévient donc les internautes qu'il a centralisé des rapports venus du monde entier sur cette escroquerie et encourage à rester sceptiques lorsqu'ils entrent dans des relations en ligne.

Malgré la pandémie, les sites de rencontre demeurent très actifs. De manière général, il convient de rester méfiants lorsque vous êtes abordés sur les plates-formes conversationnelles de ce type. Gardez à l'esprit que «les investissements en ligne avec des promesses de rendements rapides et incroyables sont souvent trop beaux pour être vrais», rappelle Interpol qui préconise de garder ses distances face une personne qui vous parle d'investir sur ce type de plate-forme.