Un artiste transforme des tableaux historiques en photos troublantes grâce à une IA

A quoi ressemblaient dans la vie réelle La Joconde, Marie-Antoinette, Beethoven et toutes ces figures historiques immortalisées par des peintres de leur époque ? C'est la question à laquelle entend répondre Nathan Shipley grâce au coup de pouce d'une IA.

Sur ses comptes Instagram et Twitter, on découvre ainsi divers portraits recréés à la manière d'une photographie, donnant un aspect troublant de réalisme à ces personnalités. On y retrouve ainsi William Shakespeare, George Washington ou encore les Tudors, dont Henri VII et VIII.

Recreating The Tudors using AI: here is Henry VII, Henry VIII, Edward VI, and Mary I.





Original paintings are in the @NPGLondon @HRP_palaces and @MuseeLouvre.





Thanks to @AnneBoleynFiles and @thetudorsociety for suggesting I try these!





More in thread!

L'homme s'appuie sur un logiciel poussé basé sur une intelligence artificielle capable d'interpréter un dessin pour le traduire dans la réalité. En clair, le travail de cette IA consiste à partir d'un dessin pour en faire une image reflétant son modèle dans la vie réelle. Soit l'inverse du travail d'un portraitiste.

Une technologie qui montre également des rendus bluffant à partir de simples crayonnés, comme en atteste l'un des tweets de Nathan Shipley, qui gère notamment des effets spéciaux pour l'industrie du cinéma.

An experiment using #pixel2style2pixel to create real people from drawings. The AI applies the face shape to a random person in the model.





Source video by @bobbo_andonova. Big thanks for sharing the great drawings!





More examples + high quality video link in thread.

Alors que l'application Toonme - qui transforme vos photos portrait en personnages Pixar- et les deepfake sont actuellement à la mode, les travaux Nathan Shipley apportent un nouvel écho à l'usge de ce type de technologies, presque sans limite.

