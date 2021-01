Aide auditive : Oticon lance un modèle boosté à l'IA

Quand une IA se glisse au creux de nos oreilles pour mieux entendre. La société danoise Oticon vient de commercialiser la première aide auditive reposant sur un «réseau neuronal profond embarqué» pour les personnes mal-entendantes.

Ce nouveau dispositif, qui vient d'être récompensé par l'Innovation award du CES 2021 début janvier, est basé sur l'apprentissage profond (Deeplearning) qui consiste à entraîner une intelligence artificielle afin qu'elle soit capable de réagir à certaines situations. Dans le cas des Oticon More, ce sont 12 millions de scènes sonores captées dans différents sites de la vie quotidienne qui ont nourri cette IA. L'idée étant de permettre aux algorithmes de restituer de manière plus naturelle ce qui entoure leur porteur, comme le fait notre cerveau.

«Les aides auditives classiques doivent faire des choix pour restituer une conversation par exemple. Mais leur scène sonore est limitée, ce qui est une cause notamment du déclin cognitif chez les personnes malentendantes, puisque l'effort d'écoute doit être davantage soutenu. Notre aide auditive va quant à elle faciliter la compréhension pour faire ressortir les sons principaux et supprimer les sources sonores gênantes. Nous estimons que les Oticon More vont fournir l'équivalent de 60 % d'informations en plus pour le cerveau par rapport à une aide auditive numérique, ce qui permettra de le faire mieux travailler», explique Eric Bougerolles, audioprothésiste et responsable du pôle audiologie chez Oticon.

Un dispositif installé par un audioprothésiste

La marque avance ainsi la capacité de cet appareil à traiter jusqu'à 64 canaux simultanément, avec pour résultat d'apporter une restitution sonore la plus riche possible, même dans des environnements où les bruits de fonds pourraient nuire à l'écoute d'une conversation par exemple.

Oticon rappelle qu'il s'agit toutefois d'un dispositif médical, dont le coût peut varié entre 1.500 et 2.000 euros, pris en charge en partie ou en totalité par la sécurité sociale. Les deux aides auditives doivent au préalable être réglées par un audioprothésiste, mais leur usage reste relativement simple. Surtout, elles sont compatibles avec les smartphones sous iOS et Android pour servir également d'écouteurs sans fil ou écouter des appels téléphoniques. «La perte auditive concerne aujourd'hui plus de 500 millions de personnes dans le monde», estime Oticon.

L'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur des recherches concernant les aides auditives. D'autres fabricants comme Starkey, Widex ou Signia préparent ou ont déjà lancé des appareils auditifs reposant sur cette technologie.

A voir aussi