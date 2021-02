Pinterest lance des stories vidéos pour créer plus d'interactions

Le docteur Michel Cymès, la créatrice Alexandra Golovanoff ou encore les présentatrices Anaïs Grangerac et Emmanuelle Jary ont déjà ouvert leurs «Epingles Story» sur Pinterest. Ce lundi, le réseau social qui mise sur le partage de bonnes idées, le do it yourself et l'art notamment lance cette nouvelle fonctionnalité qui surfe sur les vidéos courtes au format mobile.

«Ce tout nouveau type d'Épingles et d'options de publication leur permet de raconter des histoires de façon dynamique et visuelle à l'aide de vidéos, de voix off, de superposition d'images et de textes, et d’identifier des personnes», explique Pinterest.

Une fonctionnalité qui reste pour l'heure uniquement accessible sur inscription lorsqu'il s'agit de fournir du contenu, tandis que les 400 millions d'utilisateurs de Pinterest dans le monde peuvent tout de même en voir et partager le résultat, dans la section Story de leur appli ou en se rendant sur la page des créateurs autorisés.

On retrouve donc de nombreux influenceurs et célébrités, qui commentent l'actualité, partagent leurs astuces ou expliquent leurs idées via ces Epingles d'un nouveau genre pour Pinterest. Tous les domaines sont concernés : mode, cuisine, déco, culture, santé... Ces Story peuvent donc être épinglées de la même manière qu'une photo sur Pinterest. Il est ainsi possible de créer des tableaux pour les regrouper et les visionner plus tard dans la thématique de son choix.

En outre, Pinterest précise qu'il les mettra également en avant dans sa page d'accueil «Aujourd'hui», afin de les coupler avec d'autres contenus traditionnels. L'idée étant d'offrir un peut plus d'animation à son interface à l'heure où les clips vidéo s'imposent sur des plates-formes comme TikTok, Instagram ou Snapchat.

En France, plusieurs célébrités et médias proposent du contenu en ce sens, à l'instar de Dorian Louvet, de Koh Lanta qui y joue les coachs, ou de l'influenceuse Marie ,(Les Tribulations de Marie) qui y donne des cours d'aquarelle.

