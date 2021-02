WallStreetBets : l'armée de Reddit se tourne vers l'argent

La frénésie boursière du forum WallStreetBets de Reddit ne s'arrête pas. Ce lundi, les raiders s'attaquent au cours de l'argent. Son prix a connu son plus haut depuis cinq mois, rapporte la BBC.

Le précieux minerais a ainsi vu sa valeur revue à la hausse de 15 %, tandis que des revendeurs de pièces de monnaie (utilisant de l'argent comme métaux) ont vu leurs commandes exploser, avertissant le marché de retards probables.

Il s'agit d'un nouveau rebondissement pour le mouvement «WallStreetBets» porté par de «petits» acheteurs qui viennent faire trembler certains fonds d'investissement spéculant sur la chute de certains marché, sociétés ou actions pour engranger des profits. L'idée étant de retourner le marché contre eux afin de leur faire perdre un maximum d'argent ou bien de les pousser à se retirer d'un marché.

Un mouvement encore obscur

L'action de ces acheteurs, coordonnée sur Reddit et Discord, revient cette semaine sur le devant de l'actualité, après différents raids menés dans le courant de la semaine dernière, dont le plus notable est celui mené autour de GameStop. Ce lundi, le choix de l'argent n'est pas anodin, certains membres de Reddit avancent qu'il s'agit encore d'un marché très «manipulé» par les traders.

Reste que ces «petits acheteurs d'action», que les médias économiques surnomment déjà les «Robin des Bois de la bourse», ont réussi leur pari en touchant lourdement certains gros fonds. A l'image du fonds d'investissement Melvin qui avait parié sur la chute de l'action de GameStop. Selon les derniers rapports, Melvin aurait accusé 53 % de pertes en janvier. Si le mouvement des WallStreetBets a attiré de nombreux investisseurs amateurs dans son sillage, son objectif n'est pas encore très clair et rien ne dit également que la fronde ne profite pas à d'autres investisseurs rivaux et plus sérieux. Un portrait du créateur du WallStreetBets, lui-même banni de ce forum, Jaime Rogozinski, explique au Wall Street Journal que des «suprémacistes blancs» en seraient les nouveaux modérateurs.

