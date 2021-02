Saint-Valentin : Facebook lance son téléphone bleu pour les amoureux

Pour célébrer la Saint-Valentin, Facebook ne vous invite pas à passer sur sa plate-forme, mais plutôt à passer un appel pour déclarer votre amour. Ce mardi, le réseau social vient d'ouvrir un numéro : 01 88 61 68 13, sur lequel tout un chacun peut y laisser des mots doux ou bien offrir son cœur à qui voudra bien le prendre.

Jusqu'au 14 février, le «Téléphone Bleu» de Facebook compte accompagner Valentin et Valentine. Les messages les plus romantiques seront ensuite transcrits et partagés sur la page officielle de Facebook France. Poèmes, chansons, plaisanteries, répliques savoureuses... Il suffit de contacter ce numéro gratuit et d'attendre que les battements de cœur (qui remplacent le bip sonore) s'estompent pour s'exprimer.

Parallèlement, Facebook garantit l'anonymat des messages, même si «rien ne vous empêche de glisser dans le votre une indication que seule votre coup de cœur secret pourrait comprendre», ajoute-t-il. Il sera ensuite possible de partager la publication avec l'heureux élu. Tandis que les célibataires pourront tenter de se faire remarquer.

Un message pour les célibataires

Outre l'idée de célébrer les amoureux, le réseau social s'offre également un petit coup de com' pour promouvoir Facebook Rencontres, son service concurrent de Meetic, Tinder ou encore Adopte un Mec. Lancée en octobre dernier en France, cette plate-forme entend permettre de rencontrer l'âme sœur. Il faut souligner que la crise sanitaire a été accompagnée d'un rebond des services de ce types.

Un tiers des français est inscrit sur un site ou une appli de rencontre en ligne depuis le premier confinement, relate un sondage Ifop pour Facebook paru en décembre dernier. «Une fréquentation qui a presque doublé en dix ans», rapporte cette étude. Afin d'accompagner les confinement, la plupart des sites de rencontre proposent d'ailleurs d'organiser des premiers rendez-vous par le biais d'un appel vidéo.

