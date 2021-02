TikTok : le réseau social arrive sur les téléviseurs

Signe de sa croissance hors-norme portée par une année 2020 confinée, TikTok est désormais disponible sur certains téléviseurs. Le constructeur Samsung vient d'annoncer ce vendredi qu'une première version de l'application du réseau social est disponible sur ses smart TV.

Il faudra donc posséder un téléviseur de la marque sud-coréenne produit à partir de 2018 et ultérieurement pour en profiter. Les téléviseurs 4K et 8K seront optimisés, même si les vidéos partagées à l'origine sur l'appli mobile ne sont pas enregistrées dans ces formats Ultra HD.

Un habillage pensé pour les TV

Samsung souligne que l'application TV profite d'un habillage pensé pour naviguer et visionner les vidéos au format vertical de TikTok. L'application partagera d'abord les vidéos et contenus les plus populaires de ce service qui approche le milliard d'utilisateurs dans le monde. Les téléspectateurs pourront également choisir diverses thématiques à travers 12 catégories prédéfinies : mode, cuisine, danse... Il est également possible de rechercher des hashtags spécifiques.

Il ne sera toutefois pas possible d'enregistrer des vidéos et de les partager par le biais de votre téléviseur, cette version n'étant pensée que pour le visionnage. Il reste néanmoins possible d'y lier son compte TikTok pour liker celles-ci. Les parents pourront également appliquer un mode restreint afin de limiter certains visionnages.

