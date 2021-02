eBay : Un ordinateur Apple de 1976 mis en vente 1,5 million de dollars

C'est un trésor de l'histoire de l'informatique que vient de dépoussiérer un vendeur d'eBay. La célèbre plate-forme de vente en ligne propose d'acquérir un ordinateur assemblé par les cofondateurs d'Apple eux-mêmes Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976.

Seulement 50 modèles de l'Apple 1 ont été construits directement par les deux hommes. Mais pour acquérir ce modèle, fonctionnel, il faudra mettre la main à son portefeuille puisqu'il coûte la bagatelle de 1,5 million de dollars (environ 1,25 millions d'euros), peut-on voir sur la page officielle de Krishmiti, pseudonyme du vendeur présent depuis 2003 sur eBay.

Une pièce de musée

Cette vente exceptionnelle a notamment été officiellement relayée par eBay, qui est régulièrement le théâtre de ventes de véritables pièces de musée pour les collectionneurs. «Concernant son authenticité, l’appareil a été vérifiée en août 2019 par l’expert en Apple 1, Corey Cohen, lors du Vintage Computer Festival West, salon durant lequel l’appareil a fonctionné en continu pendant six heures par jour», précise d'ailleurs eBay dans un communiqué.

Si 200 exemplaires de l'Apple 1 ont été créés, seulement six d'entre eux, dont celui-ci, possèdent leur boitier en bois original et leur carte mère d'origine. L'Etat étant jugé «presque parfait». Tandis que le moniteur TV Sony qui était greffé à ce boîtier est également parfaitement fonctionnel, 45 ans plus tard.

