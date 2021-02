WhatsApp : tout savoir sur sa nouvelle politique de confidentialité tant décriée

Sous le feu des projecteurs depuis l'annonce d'une nouvelle politique de confidentialité qui n'a pas fait l'unanimité, WhatsApp clarifie sa position. S'il confirme reporter au 15 mai prochain l'ultimatum qu'il avait posé précédemment au 8 février à ses 2 milliards d'utilisateurs, le service de messagerie de Facebook entend «dissiper la désinformation sur le fonctionnement de la sécurité et du respect de la vie privée».

Début janvier, WhatsApp a en effet vu plusieurs millions de ses utilisateurs migrer vers de nouvelles applications sensées réclamer et utiliser moins de données, voire aucune, comme Signal, Olvid, Telegram ou Skred. Une hémorragie qui a obligé le groupe Facebook, propriétaire de WhatsApp, a se fendre d'un blog explicatif autour de sa nouvelle politique de confidentialité. Un message à caractère pédagogique tant la première lecture succinte de cette politique restait très floue sur les intentions de WhatsApp.

Elément qui avait mis le feu aux poudres, le «partage de données vers Facebook» n'est en réalité pas exact. «Cette mise à jour n’étend pas notre capacité à partager des données avec Facebook», précise ainsi WhatsApp, de manière à clarifier les choses.

Dans un tweet, publié en pleine polémique mi-janvier, WhatsApp avait d'ailleurs tenu à tordre le cou à certaines rumeurs et fausses infos. Il est ainsi affirmé clairement que WhatsApp n'accède pas à votre position géographique, pas plus que Facebook. Les «groupes demeurent privés», tandis que WhatsApp ne partage pas vos contacts avec Facebook. L'inverse était pourtant mis en avant par de nombreux médias.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021