Le rappeur Lil Uzi Vert veut se faire implanter la puce d'Elon Musk dans le cerveau

Le rappeur américain Lil Uzi Vert, dont la notoriété a récemment explosé pour s'être incrusté un diamant dans le front, se dit désormais prêt à se faire implanter dans le cerveau une puce électronique développée par Elon Musk.

Parmi les nombreux projets sur lesquels travaille le célèbre entrepreneur patron de Tesla et fondateur de SpaceX, figure en effet Neuralink.

Présentée pour la première fois en juillet 2019, cette interface cerveau-machine implantable dans le cerveau est censée être capable de contribuer à traiter des pathologies psychiatriques et neurologiques, mais aussi améliorer les capacités humaines.

En théorie, Neuralink pourrait ainsi, par exemple, favoriser l'apprentissage des langues étrangères ou la pratique du piano, voire contrôler des vidéos directement avec le cerveau. Dans une démonstration récente, un singe était même capable de jouer à un jeu vidéo sans l'aide de ses doigts.

«Je suis prêt, on fait ça quand ?»

Très actif sur les réseaux sociaux et passionné de nouvelles technologies, Lil Uzi Vert vient d'annoncer son intérêt pour le projet de Musk en écrivant sur Twitter «Neuralink» en lettres majuscules.

L'artiste canadienne Claire Boucher, mieux connue sous son nom de scène Grimes et actuelle compagne de Musk, lui a ainsi répondu : «Implantons-nous des puces dans le cerveau».

Ce a quoi Uzi à répondu à son tour : «Je suis prêt, on fait ça quand ?».

I’m ready when we doing it ? https://t.co/5VIe4yk2YU — Uzi London ® (@LILUZIVERT) February 7, 2021

Grimes, qui se fait appeler «Claire de Lune» sur Twitter, lui a ensuite donné une date plus précise sur un lancement pour 2022, alors même que Musk les avait promis au départ pour 2020.

Un retard de deux ans donc, mais Neuralink semble décidément bien sur les rails puisque les essais cliniques vont bientôt commencer sur l’homme.

Uzi et Grimes étant considérés comme des artistes visionnaires et talentueux, l'idée selon laquelle leurs capacités pourraient être décuplées apparaît désormais tangible en plus d'être particulièrement séduisante.

A Uzi, Grimes lance enfin qu'il s'agit «de chirurgie expérimentale», mais que si Neuralink fonctionne, ils auront «la connaissance des dieux». Mais à ce stade, Dieu seul sait comment tout cela se finira.

